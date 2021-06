González Laya: "La soberanía de Ceuta y Melilla no está en riesgo, ni lo va a estar"

Madrid, 23 jun (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha remarcado este miércoles que la soberanía española de Ceuta y Melilla "no está en riesgo y no lo va a estar", y de que seguirán siendo la frontera exterior de la UE frente a las pretensiones de anexión que pudiera tener Marruecos.

González Laya ha garantizado la pertenencia a España de Ceuta y Melilla en la sesión de control en el Congreso ante la pregunta formulada por la diputada de Vox Teresa López sobre el riesgo que entraña que Marruecos insista en su discurso de que se trata de "ciudades marroquíes ocupadas".

"No hay ninguna duda sobre el hecho de que estas dos ciudades son España y la frontera exterior de la UE, y como no hay ninguna duda, vamos a dejar de sembrar el miedo y la desunión", ha instado la ministra a la diputada de Vox.

Según González Laya, la soberanía de Ceuta y Melilla "no está en riesgo, no lo ha estado y no lo va a estar".

Frente a los reproches de Vox, la jefa de la diplomacia española ha subrayado la necesidad de mantener una posición compartida al tratarse de una cuestión de Estado.

"Es un momento de unir. Aparentar desunión es lo que menos nos conviene. Esta cuestión no tiene que entrar dentro del juego partidista", ha advertido la González Laya.

También ha recomendado llevar a cabo una diplomacia "discreta y efectiva" para poder cerrar la crisis que se abrió con Marruecos tras la avalancha de inmigrantes irregulares que entraron a nado en Ceuta los días 17 y 18 de mayo y la presencia del líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño.

González Laya ha planteado un paralelismo para desmentir que esté en riesgo la soberanía de las dos ciudades autónomas.

"Si digo que Vox es una formación progresista, moderna, feminista y que está a favor del cambio climático, ¿qué diría usted? Que no es cierto, verdad, más bien que es todo lo contrario", ha comparado la ministra.

La diputada de Voz ha exigido al Gobierno "hechos y no más palabras" y corregir una política exterior caracterizada por "la inconsistencia y la debilidad".

La crisis con Marruecos ha evidenciado, según López, en que el Gobierno de Pedro Sánchez "está siendo noqueado en el ring, arrinconado recibiendo los continuos golpes bajos de Marruecos".

La entrada masiva de inmigrantes de hace un mes es "un amago de entrenamiento para conseguir anexionarse" las dos ciudades autónomas, ha abundado la parlamentaria de Vox, quien ha lamentado que "ante tanto chantaje y extorsión" del país magrebí, el Ejecutivo no haya tomado ninguna medida para defender a los ceutíes y melillenses.

"Cambien su política diplomática fijando límites en las relaciones de vecindad y no toleran ni un solo atentado más", ha reclamado López.