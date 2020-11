González subraya de Rubalcaba su "compromiso no mercenario, a cambio de nada"

Madrid, 26 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno Felipe González ha elogiado este jueves la lealtad de Alfredo Pérez Rubalcaba a un proyecto y su compromiso que "nunca fue mercenario", "un compromiso a cambio de nada y eso lo hacía esencialmente libre".

En el acto de presentación del libro "Rubalcaba. Un político de verdad", del periodista Antonio Caño, González, implícitamente, ha contrapuesto ese compromiso ético con la actual política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha reprochado los acuerdos con Bildu. "Yo no pactaría con quien quiere destruir el país y no hablo de violencia, hablo de sus objetivos", ha insistido.

Esta reflexión ha sido avalada por otros dos exdirigentes socialistas Elena Valenciano y Eduardo Madina, que han compartido con González el acto-homenaje a Rubalcaba, y que han coincidido en que las palabras del expresidente sobre este asunto "no se pueden mejorar".

González también ha querido dejar claro que "quien saca votos para estar representado en el Parlamento tiene una indiscutible legitimidad" pero lo que está en cuestión es por qué se pacta con una fuerza (Bildu) "que pretende llevar ese espacio público compartido que es España a su desaparición".

En definitiva, González ha precisado que aunque es "legítima la participación de Bildu en el Parlamento", él no acordaría con la formación de Otegi, "no comparto sus objetivos y no tengo nada que pactar".

El expresidente también se ha referido al hecho de que Cs haya anunciado hoy que no apoyará los presupuestos por el acuerdo con Bildu y ERC, y ha subrayado que las cuentas públicas hay que respaldarlas o rechazarlas "por su contenido".

"Se pueden hacer críticas severas pero no confundirlas con otros jardines", ha añadido González, dejando claro que era una "posición personal".

El libro, en el que han participado expresidentes como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy y dirigentes y exdirigentes socialistas, recoge testimonios de aliados y detractores, bucea en escritos personales y pone el acento en lo que él siempre consideró su mayor logro: haber contribuido al fin de ETA.

Pedro Sánchez rehusó participar en el libro, según ha informado la editorial Plaza & Janés.

El libro ahonda en la relación de Rubalcaba con Pedro Sánchez. Y según el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que hoy no ha asistido, Rubalcaba pensaba que Sánchez "no era un socialista. Lo tenía por un radical de izquierdas".

A estas palabras, Valenciano ha dicho que desconocía cuando y en qué momento Rubalcaba dijo eso a Iceta pero se ha mostrado convencida de que "Alfredo no lo pensaba" e incluso ha añadido que duda "muchísimo" de que lo dijera.

Preguntado Felipe González por la época de los GAL y si cree que Rubalcaba pagó algún plato roto, el expresidente ha admitido que sí, "quien pone la cara se la parten, y como Rubalcaba estaba siempre dispuesto a dar un paso al frente y a barrer el cuartel, pues sí cargaba con lo que hacían otros".

Ninguno de los tres ponentes ha querido interpretar a Rubalcaba y augurar qué hubiera pensado de la actual situación y del Gobierno de coalición. Lo que sí ha criticado Valenciano es que hoy mucha gente de la derecha reivindique su figura, "cuando fue la bestia negra de la derecha".

Al acto, cuando se cumplen 18 meses del fallecimiento de Rubalcaba, ha asistido una amplia representación de históricos del PSOE como el exdirigente socialista Joaquín Almunia, el exvicelehendakari Ramón Jáuregui o el ex secretario general de la OTAN Javier Solana.

También ha acudido el presidente de Aragón, Javier Lambán, el exconsejero de la Comunidad de Madrid y amigo de Rubalcaca desde la infancia, Jaime Lissavetzky, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid , Ángel Gabilondo, entre otros.