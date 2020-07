Gorrotxategi pide "llenar urnas de votos" para hacer que PSE y EH Bildu dejen "su confort" y lograr el tripartito

"No nos creamos la patraña de que, como no son tan brutos como la derecha de Vox o del PP, no son derecha", advierte Monedero

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha instado a los vascos a "llenar las urnas" con votos para la coalición que encabeza para lograr "un gobierno de izquierdas en un país con mayoría de izquierdas", ya que es la única formación "con capacidad para que eso suceda y que PSE-EE y EH Bildu abandonen esa zona de confort, se responsabilicen del momento histórico y traigan el cambio a Euskadi".

La coalición progresista ha cerrado la campaña de las elecciones vascas con un acto político en la plaza Rekalde de Bilbao, en el que Gorrotxategi ha estado acompañada de la coordinadora autonómica de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, la coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

En este último acto, la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU ha reiterado su apuesta por "un gobierno de izquierdas en un país con mayoría de izquierdas", que es "más que un lema" de campaña. Según ha remarcado, "es todo un proyecto político en sí mismo, de presente y futuro", porque es lo que "garantiza" que se puedan tener servicios públicos de calidad, poner los cuidados "en centro", tener un planeta "en que se pueda vivir y disfrutar de condiciones dignas de trabajo.

Gorrotxategi ha indicado que, "por mucho que lo hayan querido ridiculizar y que hayan querido señalar lo obsoleto y anacrónico de su defensa, no es verdad". No obstante, ha apuntado que, para que este proyecto "sea cierto", PSE-EE y EH Bildu tienen que "mover ficha" y que asuman "la responsabilidad de este momento histórico".

En este sentido, ha apelado a que dejen de apostar los socialistas "por frenar el nacionalismo de PNV y, a la vez, permitir sus políticas neoliberales" y los abertzales dejen de "impulsar el nacionalismo a costa de abandonar todo proyecto político de izquierdas para este país"

La candidata de Elkarrekin Podemos-IU ha remarcado que la coalición a la que representa es "la única fuerza con capacidad para que eso suceda y estos dos partidos políticos abandonen esa zona de confort, se responsabilicen del momento histórico y traigan el cambio a Euskadi".

Por ello y "con la esperanza de que en este país el derecho de sufragio activo se garantice para todas las personas", ha apelado a que este domingo "las urnas se llenen de votos para Elkarrekin Podemos-IU" porque, según ha insistido, "estamos preparados para gobernar".

En esta línea, Pilar Garrido ha asegurado que la sociedad vasca desea "un gobierno 100% de izquierdas". Según ha advertido, "el cambio no va a venir de más gobierno de PNV+PSE", que es "más de lo mismo" y supone apostar por "las mismas recetas y medidas" y por "ese oasis vasco que no existe".

También Isabel Salud ha criticado al PNV "el espejismo del oasis vasco", con el que "nos han ocultado muchas carencias, mucho sufrimiento personal, corruptelas, clientelismo, injusticia social y fiscal". Asimismo, ha defendido que el "extenso" programa que presenta la coalición a las elecciones "no es una utopía", sino que podría ponerse en marcha "hoy".

NO TAN BRUTOS

Por su parte, Juan Carlos Monedero ha instado a "romper con la idea de que el guardián de la muralla del norte es el PNV" porque la formación jeltzale "es la representación política de las grandes empresas y se olvidan del pueblo". "No nos creamos la patraña de que, como no son tan brutos como la derecha de Vox o la derecha del PP, no son derecha", ha manifestado.

Tras indicar que el PNV parece "tranquilo en esa seguridad que le da esa red clientelar que ha construido", ha cuestionado cómo sería la situación tras la pandemia de covid-19 "si hubiera gobernado el PP con el PNV o el PSOE con el PNV". Según ha remarcado, "no nos engañemos, si las cosas han sido diferentes" es por la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno.

Finalmente, Roberto Uriarte ha incidido en que es "realista" pensar que Elkarrekin Podemos-IU, PSE y EH Bildu puedan alcanzar un acuerdo para conformar un tripartito de izquierdas. El diputado de Unidas Podemos ha lamentado que, "a lo mejor en Galicia gobierna la derecha porque tiene mayoría de votos, pero en Euskadi gobierna la derecha sacando mayoría de izquierdas y eso no puede ser, por culpa de esas tristes mochilas que estamos arrastrando".

A su entender, "las izquierdas no pueden vivir alejadas unas a otras". "La izquierda abertzale no puede estar todo el día haciendo daño al PSOE con el recuerdo del GAL, ni el PSOE tiene que estar todo el día haciendo daño a la izquierda abertzale con el recuerdo de ETA", ha indicado Uriarte, que ha advertido de que "existe una necesidad histórica en este país de reconciliarse consigo mismo".