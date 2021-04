El Govern acusa al Tribunal de Cuentas de querer la "muerte civil" de los independentistas

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha acusado este martes al Tribunal de Cuentas de buscar la "muerte civil" de los independentistas después de que haya citado a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a otros dirigentes como el exvicepresidente Oriol Junqueras, para comunicarles la cuantía que considera que presuntamente se desvió a acción exterior del Ejecutivo catalán.

"Se busca arruinarles la vida con su muerte civil. Tras el juicio del 9N y del 1-O, ahora van contra la acción exterior de la Generalitat, cogiendo el marco desde 2011 hasta 2017. La Generalitat tiene plenas competencias en el ejercicio de la acción exterior, y están sentenciado por hacer lo que le toca hacer", ha lamentado en rueda de prensa telemática posterior al Consell Executiu.

Para Budó, la decisión del Tribunal de Cuentas evidencia que "la represión no tiene freno y no para, por lo que, quien piense que se está ante otro escenario, se ve que no".

"Estamos ante una nueva causa con 40 personas represaliadas, y algunas de ellas doblemente represaliadas. Algunos ya han sido juzgados y condenados por el mismo hecho", ha sostenido Budó.

También ha explicado que "con toda probabilidad" los servicios jurídicos de la Generalitat no podrán asumir la defensa de los encausados ante el Tribunal de Cuentas, pero están estudiando como abordar esta situación.