El Govern irá a la manifestación de una Diada que homenajeará a Pau Casals

Barcelona, 7 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la mayoría de sus consellers acudirán este sábado a la manifestación independentista de la ANC, en una Diada del 11 de septiembre en la que se homenajeará al violoncelista Pau Casals.

El Govern ha detallado este martes la agenda de actos oficiales con motivo de la Diada, para la que ha diseñado un cartel con la figura de Pau Casals, acompañada de una cita suya: "Somos hojas de un mismo árbol, y el árbol es la humanidad".

Con este cartel, la Generalitat pretende conmemorar el 50 aniversario de la intervención de Pau Casals en la presentación del Himno de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1971, que inició con su afirmación "I am a Catalan" (Soy catalán), en defensa de las instituciones catalanas y las libertades en pleno franquismo.

Los actos oficiales de la Diada arrancarán este jueves en El Vendrell (Tarragona), ciudad natal del compositor, con la entrega de las Medallas de Oro de la Generalitat a la oceanógrafa Josefina Castellví y, a título póstumo, al economista y activista social Arcadi Oliveres.

Al día siguiente, viernes 10 de septiembre, Aragonès pronunciará su primer discurso institucional de la Diada como presidente de la Generalitat, desde el Recinto Modernista de Sant Pau.

Asimismo, el Parlament acogerá la entrega de su Medalla de Honor a las "víctimas de la represión y a los colectivos jurídicos que las defienden frente a la causa general contra el independentismo".

El sábado, las celebraciones se iniciarán como cada año con la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova en Barcelona, en la que participarán los miembros del Govern a las 9.00 horas.

A las 17.14 horas arrancará la manifestación de la ANC -en la que participarán Aragonès y casi todos sus consellers, salvo el titular de Interior, Joan Ignasi Elena, pendiente del dispositivo de seguridad-, con el lema "Luchemos y ganemos la independencia", que saldrá de la plaza barcelonesa de Urquinaona y se dirigirá al escenario instalado frente a la Estación de Francia.

Después de que el año pasado la ANC redujese la movilización de la Diada a actos de asistencia limitada debido a la pandemia, este sábado sí recuperará su presencia en la calle, aún con ciertas prevenciones.

La jornada se cerrará con el acto central de la Generalitat, que esta vez se celebrará el mismo 11 de septiembre a las diez de la noche, frente a las cuatro columnas de Josep Puig i Cadafalch, en Montjuïc.

El acto, conducido por Núria Jar, bajo la dirección artística de Marta Bayarri y la dirección musical de Jofre Bardagí, contará con diversas actuaciones artísticas.

La Diada se celebrará días antes de que se reactive la mesa de diálogo, a la que acudirá una delegación catalana encabezada por Aragonès y que solo incluirá a miembros del Govern, por lo que no formarán parte dirigentes de ERC y JxCat como Oriol Junqueras o Jordi Sànchez.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado en rueda de prensa que aún "no está cerrado" el orden del día y el contenido de la reunión, que está previsto que se celebre la semana que viene.

Serán ERC y JxCat quienes "decidirán" cuáles son sus consellers que participarán en la reunión, que dará inicio a lo que según Plaja representa "la negociación más importante que ha afrontado el Govern en los últimos años".

Aunque la mesa de diálogo arrancó con una reunión en febrero de 2020 presidida por Pedro Sánchez y el entonces president Quim Torra, Plaja considera que la semana que viene habrá un "reinicio" de esa "mesa de negociación", en la que habrá que "fijar una metodología de trabajo" para dar continuidad a las conversaciones.

El Govern "no contempla" que Pedro Sánchez no acuda a la reunión: "No habría justificación posible", ha recalcado Plaja, que no tiene ningún indicio de que el presidente del Gobierno piense ausentarse.