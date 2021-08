El Govern no contempla una mesa de diálogo sin Sánchez y apunta que será a partir de mitad de la semana del 13

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha insistido este martes en que el Ejecutivo de Pere Aragonès no contempla que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acuda a la mesa de diálogo, y ha asegurado que todavía no hay un orden del día cerrado para este encuentro pero que se está trabajando en eso y como fecha apunta a partir de mitad de la semana.

En rueda de prensa después del primer Consejo Ejecutivo tras el verano, ha dicho que en este Consell no se ha abordado la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, aunque "las conversaciones y el trabajo en torno a esto son permanentes" por parte de todos los miembros del Govern.

Plaja ha asegurado que no le consta que se haya avanzado que Sánchez no acudirá al encuentro en ninguna de las conversaciones y contactos entre Generalitat y Gobierno para cerrar el orden del día, y ha insistido en que no se contempla que no acuda, como dijo este lunes Aragonès.

"Es un encuentro realmente importante, que es el pistoletazo de salida de una nueva etapa, esperemos, entre el Gobierno catalán y español", según Plaja, y ha añadido que el Govern defenderá la amnistía y la autodeterminación en el encuentro, que se celebrará en Barcelona.

Preguntada por si está decidida la delegación de la Generalitat, Plaja ha remarcado que serán representantes del Govern y que se cerrará en los próximos días o semanas, y sobre la fecha ha respondido que hay conversaciones para fijar el día, pero "todo hace prever en estos momentos que será a partir de mitad de semana".

ACORD NACIONAL PER L'AMNISTIA

Ha remarcado que la Generalitat quiere hablar de amnistía y autodeterminación en la mesa de diálogo, aunque el Gobierno central rechace estas opciones: "Por este Govern no quedará luchar y trabajar para conseguir lo que hemos venido diciendo desde el principio, que es la amnistía y la autodeterminación", objetivos innegociables para el Govern, ha dicho.

Sobre las conversaciones para convocar el Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació que promueve el Govern, Plaja ha asegurado que está previsto intensificar los encuentros con partidos y entidades a partir de esta semana, para que "vaya sumando gente en paralelo de la mesa de negociación".

Sobre si el Govern acudirá a la manifestación de entidades de la Diada, ha asegurado que el Ejecutivo de Aragonès decidirá su "grado de participación" una vez se conozcan todos los detalles de la movilización, que será tan emblemática como la de los últimos años, según ella.

Y preguntada por los Presupuestos catalanes, Plaja ha contestado que el asunto es una prioridad para el Govern de Aragonès y que "se está trabajando" en este sentido.