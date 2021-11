El Govern sigue contando con la CUP pero revisará los compromisos alcanzados

Barcelona, 23 nov. (EFE).- El Govern seguirá buscando el apoyo de la CUP como socio parlamentario, pero advierte de que habrá que "revisar los compromisos existentes", después del rechazo de los anticapitalistas a la tramitación de los presupuestos catalanes.

Así lo ha afirmado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa, después de que ayer lunes el Parlament diera luz verde a la tramitación de los presupuestos de la Generalitat para 2022 gracias a los votos de ERC y JxCat y la abstención de En Comú Podem.

El Govern, ha recalcado, hizo "todos los esfuerzos que estaban en su mano para conseguir" el apoyo de la CUP a los presupuestos, pero "dos no pueden entenderse si uno no quiere, y no ha podido ser".

Pese a ello, el Govern no da por rota la mayoría independentista que hizo posible la investidura de Aragonès, ya que sigue habiendo "objetivos compartidos" por ERC, JxCat y la CUP.

"Continuaremos trabajando con la CUP", ha insistido Plaja, que ha señalado que el Govern, que ha definido como "desacomplejadamente independentista", continúa tendiéndole la mano para que acabe replanteándose su rechazo a los presupuestos.

Eso sí, ha puntualizado que habrá que "revisar los compromisos existentes y los procedimientos que deben seguirse a partir de ahora", para analizar qué es lo que se mantiene del acuerdo de investidura que firmaron ERC y la CUP, que preveía entre otras cosas que Aragonès se someta a una cuestión de confianza en 2023.

"Tendremos tiempo de trabajar la letra pequeña", ha añadido Plaja, según la cual el Govern "se siente cómodo" con el acuerdo programático que firmó en su momento.