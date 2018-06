Diez grandes retos ambientales del próximo Gobierno

La política ambiental no es ajena a la moción de censura que hoy ha prosperado en el Congreso de los Diputados y estas son, según expertos consultados por EFE, los diez grandes retos medioambientales a los que deberá hacer frente el nuevo Ejecutivo: 1. Poner en marcha la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, su primer Plan nacional integrado de Energía y Clima (2021-30), una estrategia de descarbonización a 2050 y un análisis por parte del Banco de España del riesgo climático al que está sometida la economía.2. Plantear un calendario de cierre de las centrales de carbón, otro de eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y abrir una negociación tripartita con sindicatos y patronal para negociar una transición justa hacia un desarrollo bajo en carbono.3. Decidir si se alarga o no la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años, elaborar un nuevo plan nacional de residuos y estudiar si se sigue adelante o no con el ATC de Villar de Cañas (Cuenca).4. Abolir el llamado "impuesto al sol", promover las energías renovables, la eficiencia y la electrificación de los usos finalistas de la energía.5. Cambiar el modelo de producción y consumo, haciendo hincapié en una agricultura y ganaderías más sostenibles.6. Promover una reforma del mercado eléctrico y otra de la fiscalidad ambiental que permitan impulsar el cambio de modelo de desarrollo.7. Decidir si se sigue adelante con la reforma de la Ley de Biodiversidad (actualmente en el Senado) impulsada por el PP para plantear excepciones con algunas especies invasoras, y desarrollar planes de gestión de ecosistemas y especies, especialmente en el tan olvidado medio marino.8. Hacer una gestión del agua adaptada al reto del cambio climático, a los recursos propios de cada cuenca y respetando los caudales ecológicos.9. Aprobar y poner en marcha la estrategia española de economía circular, y tomar medidas efectivas para elevar las tasas de reciclaje y combatir la contaminación por plástico.10. Desarrollar una estrategia para cumplir la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.