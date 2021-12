El Grupo Mixto se ofrece a desbloquear el presupuesto en Madrid "para sacar a Vox" y "cambiar el tablero de juego"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Los cuatro concejales del Grupo Mixto, constituido por ediles escindidos de Más Madrid, se ofrecen al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís "para sacar a Vox" de la ecuación de los presupuestos y "cambiar el tablero de juego".

"Hemos venido a cambiar el tablero de juego tras dos años sin oposición", han sostenido en un tuit los ediles, reunidos en la estrategia Recupera Madrid. Insisten, como vienen haciendo desde el mes de septiembre, cuando se constituyó el Grupo Mixto pese a la judicialización de su creación por parte de Más Madrid y Vox, que les "dan igual las críticas".

"No nos debemos a ningún aparato de partido, sólo a Madrid. Vamos a sacar a Vox del gobierno de nuestra ciudad", han remarcado los concejales del Mixto.

Y VOX DICE 'NO'

Este nuevo ofrecimiento del Grupo Mixto llega cuando la formación que lidera Javier Ortega Smith insiste en su 'no' al proyecto de cuentas municipales para 2022.

Ortega Smith viene insistiendo en que ve "muy difícil" apoyar el proyecto de presupuestos municipales al considerar que está condicionado por la izquierda, "por las políticas de (Manuela) Carmena". El edil avisaba a Almeida de que "no cuente con Vox en este viaje agarrado al brazo de los comunistas de Carmena".

"Por encima de los presupuestos está la honradez, la ética y la palabra. Este presupuesto mantiene el Madrid Central de Carmena, paga los chiringuitos de la izquierda, apoya la política de ideología de género e invisibiliza a las víctimas de la violencia intrafamiliar. Todo esto hace que sea muy difícil apoyar en el Ayuntamiento este presupuesto", desmenuzaba el portavoz de Vox en el Pleno de esta semana.

ALMEIDA SIGUE TENDIENDO LA MANO A VOX

Un día después, el alcalde le aconsejaba que dejara de "hacer la cobra" a los madrileños. Aún así, el PP sigue tendiendo la mano a Vox como socios prioritarios en los presupuestos dado que el Gobierno municipal entiende que "es la fuerza política con la que es factible", en palabras del regidor.

Lo que pende es la amenaza de prórroga de presupuestos si Vox no accede a negociar con el Ejecutivo para después apoyarlos. Según el alcalde, la prórroga supondría que "va a haber miles de personas que reciben alimentos por Cáritas que no podrán recibirlos o que no habrá subvención para la Fundación Madrina", entre otras partidas.

PRIMERA PRÓRROGA EN EL AYUNTAMIENTO CON EL GOBIERNO DE CARMENA

El Ayuntamiento de Madrid ya tiene experiencia en prorrogar sus cuentas. Fue en el mandato anterior, con Manuela Carmena como alcaldesa, cuando el presupuesto tuvo que ser prorrogado en dos ocasiones.

La primera fue en 2016 de cara a las cuentas de 2017 hasta conseguir el apoyo de sus socios, los socialistas de Purificación Causapié, dos meses después del calendario habitual, en febrero. Se convertía así en la primera prórroga del Ayuntamiento de Madrid en la historia de la democracia.

Un año después, con el presupuesto de 2018, las cuentas volvieron a prorrogarse ante la falta de acuerdo inicial con el PSOE, con el plan de ajustes del Ministerio de Hacienda como telón de fondo. En este caso el 'sí' de Ahora Madrid y PSOE pasó de producirse en plenas navidades a las vacaciones de verano: hubo que esperar hasta el 11 de julio para aprobar el presupuesto.