Los grupos Ciudadanos y Vox dan por hecho en Murcia que el PSOE va a cambiar el Estatuto y a "romper el consenso"

Podemos ensalza que la reforma recoge "avances en políticas sociales" e IU-Verdes cree que es una "oportunidad perdida"

MURCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de Vox y Ciudadanos en la Asamblea Regional han dado por hecho que el PSOE, "con ayuda de otros partidos como ERC o Bildu", introducirá modificaciones en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Los portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, y del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte, han coincidido en este punto ante la toma en consideración este martes en el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

El portavoz liberal, Francisco Álvarez, ha recordado que el diputado regional socialista, Alfonso Martínez Baños, ya se refirió en su momento a la intención del PSOE de "reformar la composición de los grupos parlamentarios cuando se producían casos de los que ellos llaman transfuguismo".

En este sentido, ha recordado que se trata de "una reforma aprobada en abril de 2019 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el liberal, y que es fruto de un acuerdo y del diálogo que ahora los socialistas quieren orillar en este trámite parlamentario".

Ha añadido que "resulta penoso contemplar que en este asunto el PSOE se alinea con Vox y requiere de la colaboración, el apoyo y la complicidad de partidos tan alejados de la realidad de nuestra Región como ERC o Bildu".

Álvarez considera que "los socialistas quieren imponer apoyándose en la mayoría 'frankenstein' aspectos de nuestra convivencia, de nuestro marco democrático. No quiero ni pensar en qué ocurriría si la situación se invirtiera y fueran diputados de nuestra Región los que impusieran su visión sobre los estatutos vasco o catalán".

PODEMOS ENSALZA LOS "AVANCES EN POLÍTICAS SOCIALES"

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, María Marín, que ha acudido este martes al Congreso a defender la reforma, ha reconocido que, como cartagenera, no es el Estatuto que a ella le gustaría porque "sigue sin reconocerse la singularidad cultural e histórica" de su tierra. "Nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco nos conformamos con ser menos, teniendo en cuenta que es una ciudad milenaria", ha aseverado.

Al margen de esta "particularidad" en la que cree que deben de seguir trabajando, ha reconocido que, "evidentemente", el estatuto "recoge avances en políticas sociales" con las que Podemos está "totalmente de acuerdo". Por ejemplo, ha celebrado que "se avanza en feminismo o en el reconocimiento de familias diversas y de los derechos LGTBI, así como en cuestiones medioambientales que tienen que ver con el ecologismo".

No obstante, Marín se pregunta si los avances se "materializan en algo" con la entrada en vigor de esta reforma, algo que "duda" debido la situación política que vive en este momento la Región, con un gobierno de "tránsfugas" donde la "ultraderecha" tiene cada día "más peso". No obstante, en la formación morada no pierden la "esperanza" y ha anunciado que van a seguir trabajando como han venido haciendo hasta ahora.

En declaraciones a Europa Press y al ser preguntada por las objeciones que plantean los ministerios al texto, Marín ha indicado que son "detalles" y ha reconocido que "todo es mejorable". "Nosotros vamos a seguir en ello", según Marín, quien ha recordado que el Estatuto lleva unos años "reformándose" con un trabajo "muy bueno" que hicieron los diputados en la novena legislatura.

"Desgraciadamente, en la Región tenemos ahora una situación muy difícil, con un presidente tránsfuga, porque se beneficia del transfuguismo del resto de diputados", según Marín, quien recuerda que en el Gobierno hay "tres expulsados y cuatro tránsfugas que ya no representan a absolutamente nadie, más que a sí mismos y los intereses de determinados lobbies".

VOX DA POR HECHO QUE SE CAMBIARÁ EL TEXTO

Por su parte, el portavoz de los autodenominados diputados regionales libres de Vox, Juan José Liarte, ha considerado que el Estatuto va a salir adelante tal y como hizo en el Senado, donde fue aprobado sin ningún voto en contra.

Sin embargo, cree que va a suceder lo que ya anunció Martínez Baños, y "las cosas que el PSOE no ha tenido mayoría suficiente para cambiarlas en la Región, las van a modificar arbitrariamente a través de una modificación del Estatuto de Autonomía que fue aprobado por unanimidad en Murcia".

"Evidentemente, van a pasar por encima de esa unanimidad y, con el apoyo de Bildu y Esquerra, van a intentar modificar otras leyes y regular materias que ni siquiera están en el Estatuto", según el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, quien cree que es algo "escandaloso", quien se pregunta si hay algún grupo político que "se atreviera a hacer esto a los vascos o a los catalanes".

A su juicio, tanto Cs como el PP "pecaron un poco de inocencia, porque pensar que el PSOE se vaya a comportar con lealtad es algo que no ha pasado nunca". A su juicio, lo más grave es que "aquí, al final, se está engañando a los ciudadanos de la Región imponiéndoles una serie de medidas".

Ha recordado que el Grupo Parlamentario Vox ha sido crítico con el Estatuto porque "tiene mucho de brindis al sol" como, por ejemplo, "en lo que respecta al blindaje de las políticas hídricas". Y es que, añade, "nosotros podemos poner lo que nos dé la gana, pero si el Ministerio cambia luego las reglas de explotación del trasvase seguiremos teniendo el problema exactamente igual".

Por su parte, el portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, ha reprochado que el Congreso de los Diputados aprobará el Estatuto de Murcia, "consumando un nuevo desastre del Estado de las autonomías". Pertenece, a su juicio, a "esos estatutos de tercera generación, dirigidos a la demolición de la unidad nacional siguiendo el modelo catalán".

A diferencia de otros estatutos, ha destacado que "ha sido aprobado con la mayoría unánime del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos, dado que no dio tiempo a que Vox entrara en la Asamblea para denunciar este nuevo atentado a la unidad nacional". Ha reprochado que será "refrendado por esa misma gran mayoría del consenso 'progre', PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos".

"UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

Por su parte, la dirección regional de IU-Verdes ha calificado de "oportunidad perdida" la reforma del Estatuto de Autonomía, a pesar de recoger "algunos avances importantes como pueda ser el blindaje de la reforma de la ley electoral para la que será necesaria una mayoría cualificada de tres quintos, la inclusión de impulsar políticas que faciliten el retorno de los murcianos emigrados, o un mayor desarrollo de los principios de política económica".

El coordinador regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha resaltado que "quizás la reforma más importante ha sido la introducción de todo un título completo dedicado a los derechos y deberes de los murcianos, así como a los principios rectores que han de garantizar dichos derechos, pero cree que "se queda corta, por lo que se pierde una oportunidad de conseguir una carta de derechos y deberes a la altura del siglo XXI".

En este sentido, desde la formación de izquierdas encuentran "incomprensible" que habiendo modelos de estatutos ya desarrollados, muchos de estos derechos se incorporen recortados; y también lamentan especialmente que el Estatuto no recoja una mención concreta a la defensa del sistema público como garante del derecho a la educación.

De igual manera, cree que "carece de sentido matizar a la baja el derecho a la garantía de un tiempo máximo de listas de espera con el término razonable cuando los plazos legales de espera están concretados en un decreto en vigor".

Para IU-Verdes, se pierde otra oportunidad de avanzar en cuestiones importantes para el desarrollo regional como es el tema de la financiación local.