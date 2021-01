Los grupos, excepto Navarra Suma, dicen que el consejero Ayerdi aún no es investigado y que dimitirá cuando lo sea

PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios, excepto Navarra Suma, han defendido que el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, aún no está investigado desde el plano jurídico por el caso Davalor y han señalado que dimitirá si el Tribunal Supremo notifica esa condición. Navarra Suma, sin embargo sí cree que "está siendo investigado" y que ello tiene consecuencias "en la actividad política" del consejero.

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha señalado que Ayerdi "está siendo investigado" y "está teniendo consecuencias para la actividad política del Gobierno". "La hostelería necesita un verdadero plan de choque y está siendo desatendida porque el consejero no está en sus labores. Además, una reunión con los representantes sindicales de Trenasa ha sido pospuesta", ha indicado, para incidir en que "la situación penal de Ayerdi afecta a las labores del Gobierno".

Ha esperado que la presidenta del Gobierno explique este martes en el Parlamento "qué está pasando". "El consejero Ayerdi cumpliendo con la legalidad tendría que dejar el Gobierno inmediatamente y si no lo hace la presidenta debería cesarlo", ha dicho.

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que al Gobierno foral lo que le dañaría en este asunto sería "saltarse la ley" y ha manifestado que la presidenta Chivite "ha sido muy clara" en el sentido de que la ley se cumplirá. "También lo ha manifestado el consejero, que cuando se le notifique que es investigado dimitirá", ha dicho, para indicar que "la ciudadanía navarra debe estar tranquila porque el Gobierno cumplirá la ley cuando se le notifique". "Se trata de cumplir la ley y en este caso se va a cumplir", ha aseverado.

Por su parte, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha opinado también que "la no observación de la ley limitaría al Gobierno" y ha manifestado que "todos los que sostenemos al Gobierno estamos por el cumplimiento de la ley". "Ayerdi ha sido inequívoco desde el primer momento y cuando la aplicación de la ley lo exija, cumplirá con la obligación de dimisión", ha expuesto.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo ha comentado que desde el punto de vista jurídico "la interpretación que se está haciendo es correcta y hasta que no se le da traslado y se le cita a declarar no tiene la condición de investigado". "En el plano político, es una valoración que le corresponde a Ayerdi o al Gobierno", ha expuesto, para agregar que "el paso lógico siguiente será una llamada a declarar, pero habrán valorado si seguir en esta situación es conveniente o no; tampoco sabemos si será llamado, será difícil que no pero puede producirse". En su opinión, "algunos están haciendo una interpretación torcida de la ley".

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha señalado que "la ley es igual para todos" y que "Ayerdi no va a ser cesado, ya que ha asumido que si se le imputa, será él quien dimita". "Y aunque Navarra Suma tenga prisa, el consejero acatará la ley, que es lo que ha dicho desde el minuto uno", ha expuesto.

A su juicio, "la cuestión no es tanto pensar en el daño sino en los derechos del consejero, por mucha leña que se quiera echar, no puede adelantarse la dimisión sin que se den los requisitos".