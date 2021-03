Los grupos de izquierda piden a Ayuso que priorice la salud y apoye una estrategia nacional para Semana Santa

Vox pide que se abra la Comunidad en Semana Santa

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "priorice la salud" a la hora de adoptar medidas de cara a la Semana Santa y apoye una estrategia nacional.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha lamentado que Ayuso se niegue al "consenso" en Semana Santa y se oponga a "proteger la salud y la vida del conjunto de los madrileños". "Debería llegar a un consenso y no bloquear", ha lanzado.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha pedido a Ayuso que en esta recta final de la pandemia haga "un esfuerzo y no vuelva a jugar con fuego", para "priorizar, por una vez, la salud frente a sus intereses políticos".

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado que hay que pensar en la salud de todos y "cumplir con las decisiones de las autoridades sanitarias". "Es que a ver si va a resultar que hay una España, y luego está Madrid que es singular. Cuidado con este camino de un Madrid singular distinto del resto", ha criticado Gabilondo.

El líder de la oposición ha señalado a la presidenta que "nadie quiere hundir Madrid", sino que se trabaje en una estrategia nacional, donde "su singularidad" quepa en una "estrategia nacional".

"HAY QUE ABRIR LA COMUNIDAD", DICE VOX

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sin embargo, considera que se deben abrir todas las comunidades y no guiarse por si están vacunados o no, "algo que va en contra de los españoles que no han tenido esa opción aún". "Hay que defenderlo con criterios de prudencia sanitaria, horarios y aforos, pero no restringir la movilidad porque nos vamos a arruinar", ha insistido.

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha reconocido que "ojalá hubiera una estrategia nacional" y que se viera "cuál es la realidad de cada comunidad". Aun así, no entiende por qué dentro de España se cierra la movilidad pero pueden "llegar aviones de todo el mundo".

Por último, el portavoz de Cs, César Zafra, ha indicado que es una cuestión que tiene que decidir Sanidad; mientras el resto de políticos dan un mensaje de "precaución" y de que la pandemia "aún no ha terminado".