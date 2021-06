Grupos municipales de San Sebastián, menos Bildu, registran una declaración de condena a la agresión al exconcejal de PP

SAN SEBASTIÁN, 1 (EUROPA PRESS)

Todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de San Sebastián -PNV, PSE, PP y Elkarrekin Donostia-, a excepción de EH Bildu, han registrado este martes una declaración institucional para condenar el ataque sufrido el pasado sábado por el ex concejal del PP en Vitoria, Iñaki García Calvo. Esta propuesta será tratada en la Junta de Portavoces del próximo día 10.

En el texto acordado, se detalla que García Calvo y varias personas que se encontraban con él en una terraza del Casco Viejo de Vitoria el pasado sábado fueron objeto de una agresión por parte de un grupo de jóvenes, tras ser preguntado si era miembro del PP. En el transcurso de la agresión, añade, los acompañantes del ex concejal "recibieron golpes, insultos y se les lanzaron vasos y bebidas".

Los grupos que suscriben la declaración consideran que es "lamentable" que se reproduzcan agresiones de este tipo y que en las calles del País Vasco se vuelvan a "sufrir acciones violentas, pintadas y amenazas como hasta hace pocos años se vivían, contra partidos políticos y agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado".

Por todo ello, muestran su "más rotunda condena y repulsa" ante la agresión sufrida por el exconcejal del PP, "por su ideología", y sus acompañantes y remarcan que son unos hechos que "nada representan a nuestra sociedad cuyas señas de identidad son la convivencia, la tolerancia y el respeto a la pluralidad".

El Ayuntamiento de San Sebastián quiere trasladar igualmente su cercanía y apoyo a los cuatro jóvenes agredidos y a todos sus compañeros del Partido Popular.

"NO PUEDE SER"

El portavoz del PP en el Consistorio donostiarra, Borja Corominas, ha lamentado que en San Sebastián haya sucedido "lo mismo que en Vitoria" con la decisión de EH Bildu de no sumarse al texto de condena, impulsado desde el grupo municipal popular, y ha subrayado que "esto no puede ser".

A su juicio, "no puede ser que haya partidos todavía en el País Vasco que no condenen agresiones físicas a compañeros políticos, que haya partidos en las instituciones vascas que no condenen las pintadas amenazantes a instituciones y a partidos políticos y los ataques constantes a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

"Ya está bien. Tenemos que poner pie en pared todos los partidos que nos consideramos demócratas, todos los partidos que defendemos la libertad y tenemos que decir basta ya, hasta aquí hemos llegado", ha concluido Corominas.