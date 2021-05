Guaidó celebra el apoyo del opositor Henrique Capriles a la propuesta de acuerdo

Caracas, 26 may (EFE).- El opositor Juan Guaidó celebró este miércoles la unión de nuevos miembros de la política de Venezuela a la propuesta de negociación con el Gobierno que lanzó el pasado 11 de mayo, entre los que se encuentra el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles, quien, anteriormente, mostró en reiteradas ocasiones sus diferencias con el exlíder del Parlamento.

"En momentos tan difíciles, urge iniciar una nueva etapa política que permita encontrar soluciones reales al sufrimiento de nuestra gente. La unión de todos los sectores del país ayudará a abrir caminos para superar la crisis", escribió Capriles en Twitter en un mensaje acompañado del comunicado que horas antes había lanzado la plataforma unitaria que respalda a Guaidó.

Otro que tuvo el mismo gesto fue el dirigente opositor del partido Un Nuevo Tiempo Stalin González, quien también tenía con Guaidó ciertas diferencias que llegaron a parecer irreconciliables.

Sin embargo, en el afán de buscar una solución a la crisis, también tuiteó su mensaje de apoyo a las propuestas de negociación con el Gobierno.

"Una ruta por el país que anhelamos", fue su breve mensaje en la misma red social, también acompañado del comunicado de la plataforma unitaria.

Guaidó, al ser preguntado sobre la postura de Capriles y González, respondió que cualquier miembro nuevo que llegue "viene a sumar a la unidad, a empoderar una propuesta de todos los venezolanos".

"Es importante, en este momento, deslastrarnos de cualquier nombre por ego, soberbias o lo que sea. Es un acuerdo de salvación nacional para todos", agregó.

El expresidente parlamentario consideró una buena noticia "que se sigan sumando líderes y dirigentes a una propuesta de todos los venezolanos, una suma poderosa, porque no solamente favorece la opción planteada, sino que no hay mayor derrota para la dictadura que nos unifiquemos".

UNIÓN, PESE A DIFERENCIAS Y ESCEPTICISMO

"¿Hay diferencias (entre la oposición)? Puede haberlas, pero hay unidad para lograr un acuerdo de solución y que salve definitivamente a Venezuela", agregó.

Además, aseguró que comprende el "escepticismo" que algunos opositores tengan o hayan tenido ante su propuesta, ya que hay obstáculos que hay que salvar, un objetivo que, en ocasiones anteriores, no se ha logrado.

"(El escepticismo) tiene que ver con los obstáculos que existen en el camino, puestos por una dictadura, para lograr una solución al conflicto. Y por eso yo celebro también los naturalmente escépticos en el proceso, porque eso tiene que ver con un pensamiento crítico", explicó.

Pero -subrayó- no debe ser costumbre pensar "que doblegaron nuestro espíritu de lucha, lo que no puede pensar el venezolano es que doblegaron nuestra intención de cambio, por eso tenemos que abordar esto de manera integral. No podemos verlo únicamente como una negociación, porque así no va a tener resultado".

Reiteró la necesidad de verlo como "un proceso de logro de un acuerdo, una solución política, una solución real a la crisis, que debe incluir a la comunidad internacional, a los actores internos en Venezuela, la plataforma unitaria".

Guaidó contempla que, durante el proceso negociador se puede topar con obstáculos, pero aseguró que la oposición está preparada para todo, incluso, para las burlas del régimen.

"Debemos prepararnos para todo, también debemos prepararnos por si el régimen quiere burlarse nuevamente (...) sabemos cuál es el patrón de conducta de estos señores", explicó Guaidó, quien insistió en la necesidad de "prevenir si pretenden burlas como en veces anteriores. Estamos preparados también en esos escenarios".