Guaidó confía en que la comunidad internacional rechace el resultado de los comicios

Caracas, 1 dic (EFE).- El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se mostró este martes confiado en que la comunidad internacional no reconozca el resultado de las elecciones legislativas del próximo domingo en las que la oposición que representa no participará por considerarlas una "farsa".

"No va a haber reconocimiento a ese proceso, por lo tanto va a haber reconocimiento a la lucha venezolana y al Parlamento nacional", dijo Guaidó a la prensa tras liderar una asamblea ciudadana en el este de Caracas.

El líder opositor, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, indicó que, aunque el gobernante Nicolás Maduro intenta "confundir" a la comunidad internacional, no tiene dudas de que los países que le apoyan "va a acompañar" la lucha del Parlamento por elecciones con condiciones "básicas".

"No tengo duda de que la comunidad internacional no solamente nos va a acompañar, ya lo han dicho, hoy lo dijo, por ejemplo, el canciller de Chile, el canciller también de Paraguay la noche de ayer, también nuestros aliados no solamente en Estados Unidos sino en el mundo, van a acompañar al Parlamento", apostilló.

El parlamentario, sin embargo, destacó que a Maduro "no le interesa la legitimidad" y que solo busca "aniquilar la alternativa democrática".

La oposición venezolana encabezada por Guaidó ha rechazado las elecciones legislativas del domingo por, entre otros temas, no considerarlo un proceso transparente ante la intervención de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de ser afín al chavismo.

El Supremo puso al frente de estos partidos a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados por sus excompañeros de corruptos.

El grupo opositor, que en los comicios de 2015 venció ampliamente al chavismo al conseguir 112 escaños de los 167, se encuentra organizando una consulta ciudadana como respuesta a las elecciones para preguntar a los venezolanos si rechazan la elección y exigen la salida de Maduro del poder.

Además, preguntará si "ordenan" hacer "las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia".

Guaidó no ha ofrecido más detalles sobre los próximos pasos que seguirá tras realizar la consulta.