Guaidó insta a la Unión Interparlamentaria a rechazar los comicios de diciembre

Caracas, 20 ago (EFE).- El presidente de la opositora Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este jueves a la organización internacional Unión Interparlamentaria, formada por líderes de parlamentos de diversos países, que rechace las elecciones legislativas convocadas para el próximo 6 de diciembre, por considerarlas un "fraude".

Durante su participación en la Quinta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, organizada por el Legislativo de Austria y las Naciones Unidas, Guaidó señaló que "la forma en que (Nicolás) Maduro quiere acabar con la Asamblea Nacional vigente es por medio de la usurpación de sus funciones al presentar un fraude en diciembre".

Los comicios se celebrarán bajo la gestión de un Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por el Parlamento, al que la Constitución venezolana designa para esta labor.

Para la oposición, los nombramientos de los rectores del CNE, todos ellos cercanos al chavismo, son un "fraude" porque no se ha respetado el mandato constitucional, alegando que el Parlamento incurrió en la "omisión" de sus funciones y por ello fue el TSJ el que procedió a la designación de la directiva del ente electoral.

Esta es una de las razones por las que Guaidó instó a la Unión Interparlamentaria, reunida telemáticamente, a rechazar los comicios y a exigir "un cronograma electoral y un árbitro independiente, que permita realizar unas elecciones libres".

"ATAQUES Y VIOLENCIA"

El líder opositor, reconocido presidente de Venezuela por más de 50 países, denunció que "los ataques desde la dictadura hacia la AN y sus diputados han continuado, pero además se han profundizado".

Guaidó recordó la "toma violenta" del Palacio Legislativo, el pasado 5 de enero "por parte de fuerzas militares y paramilitares", que le impidieron el acceso a la sede parlamentaria cuando pretendía renovar su mandato como presidente de la AN, acto trasladado a las instalaciones de un periódico, ante la imposibilidad de entrar.

"(El presidente) Maduro intentó usurpar la directiva del Parlamento con mecanismos de corrupción", reiteró el opositor, quien, además, explicó que "36 diputados actualmente se encuentran presos o en el exilio producto de la persecución iniciada desde el 2016".

BÚSQUEDA DE CONDICIONES

Guaidó aseguró a los presidentes parlamentarios que "la lucha en Venezuela no es por el poder, sino para poder vivir con dignidad, la cual sólo se logrará en libertad", y para ello "hay que buscar condiciones" adecuadas.

"La lucha que se da en estos momentos es por condiciones para celebrar unas elecciones libres, justas y verificables. Los partidos han sido secuestrados por figuras de Maduro y por lo tanto no existen condiciones para una elección", denunció.

Asimismo indicó que el Legislativo "es el vínculo directo entre el ciudadano y el Poder y por eso es que en este momento el régimen de Maduro quiere acabar con la Asamblea Nacional".

Agregó que en Venezuela "se ha lesionado uno de los principios claves de cualquier democracia: la división, autonomía y equilibrio de los poderes, y el régimen ha atacado principalmente al Parlamento el cual presido".

Ante esta situación, Guaidó exhortó a los presidentes de los parlamentos participantes en la conferencia a "acompañar una causa que no es de una persona, sino de toda una nación por recuperar su dignidad. No podemos convivir con el mal, no podemos vivir con una dictadura".