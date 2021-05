La Guardia Civil no se ve "ajena" en Cataluña y respeta las ideologías dentro de la ley

Barcelona, 28 may (EFE).- El nuevo jefe de la Guardia Civil en Cataluña, el general José Luis Tovar, ha asegurado este viernes en su toma de posesión que la sociedad catalana no debe sentirlos como un cuerpo "ajeno" porque "no lo son", al tiempo que ha garantizado su respeto a toda ideología siempre que se practique "dentro de la ley".

Así lo ha indicado Tovar en su discurso tras tomar posesión como nuevo jefe de la Guardia Civil en Cataluña, en un acto presidido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que han asistido, entre otros, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, pero ningún representante de la Generalitat.

Tovar, que ha efectuado parte de su discurso en catalán, ha recordado que es la tercera vez en sus cuarenta años de trayectoria en el instituto armado que ejerce en Cataluña y ha resaltado que la sociedad catalana no debe "sentir ajena" a la Guardia Civil porque "no lo son": "Somos su Guardia Civil".

"Todos tendrán mi comprensión respecto a toda ideología legítima para que se practique dentro de la ley, igual que espero que entiendan que nuestro deber y vocación es velar por el cumplimiento de esta ley", ha subrayado.

A los agentes del instituto armado, Tovar les ha advertido de que no tolerará conductas que se separen de la legalidad o que sean deshonestas.

"No tenemos el aprecio de todos pero debemos seguir adelante ganándonos día a día con nuestra profesionalidad o buena fe el derecho de sentirnos catalanes, españoles o hijo de cualquiera que sea nuestra tierra, sin que esto deba incomodar a nadie", ha subrayado.

Respecto a los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, las fuerzas armadas y las policías locales, Tovar les ha ofrecido cooperación leal, alejada de la "competición", ya que, según ha prometido, le encontrarán siempre a su lado, sumando esfuerzos, cada uno en el marco de sus competencias y colaborando con los demás.