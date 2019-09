Un guardia civil que declaró en el juicio del 1-O denuncia a Òmnium por utilizar su voz

Un sargento de la Guardia Civil que declaró como testigo en el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo ha presentado una denuncia contra Òmnium por un presunto delito contra el derecho a la propia imagen por un vídeo que la entidad difundió por las redes sociales en el que aparecía su voz, han explicado fuentes de Òmnium a Europa Press.

Se trata del agente de la guardia civil que durante el juicio afirmó haber visto banderas de Òmnium, que describió como "una bandera de color verde, lleva alguna raya, con un palo", durante la concentración en la Via Laietana de Barcelona por los registros en la Conselleria de Acción Exterior el 20 de septiembre de 2017, aunque esta bandera no existe.

Tras esta declaración, Òmnium publicó un vídeo irónico en las redes sociales utilizando la declaración del agente --en el que no se le veía la cara y solo se escuchaba su voz-- y el guardia civil presentó una demanda contra la entidad pidiendo 10.000 euros, ya que argumenta que utilizaron su voz para lucrarse.

RECURSO DE ÒMNIUM

Òmnium ha presentado un recurso al Juzgado de primera instancia 57 de Barcelona para pedir que se desestime la demanda, en el que defiende que el vídeo es "un acto más de libertad de expresión".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad argumenta que el agente no es una persona públicamente conocida, por lo que su voz no se puede reconocer más allá del ámbito de su entorno más cercano, y sostiene que "faltó a la verdad" en su declaración, ya que la bandera a la que hizo referencia no existe.

La entidad soberanista subraya que el vídeo no se trata "de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, sino exclusivamente de un actor asociativo no lucrativo", y que su única finalidad era divulgativa e informativa.

Además, afirma que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información puede justificar una intromisión al derecho a la propia imagen de cualquier ciudadano, y expone que el vídeo se debe entender como "una herramienta de opinión como canal de expresión de un determinado punto de vista, en este caso de la discrepancia" con el testimonio del agente.

Asimismo, el escrito de Òmnium añade que ve necesario difundir la declaración del guardia civil ante la inexactitud de sus palabras: "Si el testimonio falta a la verdad, la libertad de expresión y crítica se convierte aún más en una pieza esencial y no solo tiene que ser posible sino que su ejercicio tiene que ser especialmente tutelado por los tribunales".