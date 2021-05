Guerra critica que las primarias "fomentan el cesarismo" y lo que se hace ahora en el PSOE "son plebiscitos"

TOMARES (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Gobierno y veterano dirigente socialista Alfonso Guerra se ha mostrado este jueves crítico con el sistema de selección de dirigentes políticos basado en primarias que "lo que hacen es fomentar el cesarismo", y ha señalado que lo que se hace ahora en el PSOE "no son primarias, sino plebiscitos".

Alfonso Guerra ha realizado estas reflexiones en el turno de preguntas de una conferencia que ha pronunciado en el Auditorio Municipal 'Rafael de León' de Tomares (Sevilla), en el marco del Foro 'España a Debate', donde ha sostenido que "en España hay un sistema de selección de dirigentes que no parece que esté dando resultados".

Ha explicado que, cuando "se tomó la decisión de hacer primarias" en el PSOE por "decisión" del que fuera secretario general Joaquín Almunia, él expresó "estar en contra absolutamente de ese sistema", y "me llovieron las bofetadas por todas partes".

Guerra ha defendido el "sistema" que había tenido "siempre" el PSOE, --"lo que de verdad son primarias, porque lo que se hace ahora no son primarias, sino un plebiscito", ha dicho--, en el que "los grupos pequeños, en el pueblo, en la provincia, en la ciudad, iban decantando las posiciones" y "se nombraban unos delegados" que eran "luego los que eligen".

Ha defendido que "eso exige una cantidad de negociación en todos los planos", mientras que "las primarias lo que hacen es fomentar el cesarismo absolutamente, porque hay un señor o señora que es elegida por todos", pero "los demás los elige él, solo manda él", y "van abandonando las prácticas de control".

UNA ÉLITE POLÍTICA QUE "HA DESCENDIDO MUCHO"

En esa línea, ha llamado la atención acerca de que "los comités federales que duraban tres días y eran durísimos en el PSOE hoy duran media hora", y ha añadido que "todo eso ha ido creando una élite política que ha descendido mucho".

Para justificar esa idea ha invitado a pensar "en 1977, en las personas que eran los primeros de cada uno de los partidos" políticos más representativos del momento, y ha citado a Manuel Fraga, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Miguel Roca. Ha invitado a colocar esos nombres en horizontal, y a poner debajo de los mismos los nombres "de los que son los jefes de esos grandes partidos" ahora. "Se le cae el alma" a uno, ha comentado sobre la diferencia entre ambas generaciones de líderes políticos.

Alfonso Guerra ha indicado además que "la política se ha convertido en un medio ambiente hostil", en el que "se desconfía de todos, se acusa a todos antes de tener algún dato, y hay gente que comete unos graves delitos que hace que la política se ensucie, y entonces las mejores cabezas de España no quieren ir a la política".

"En el 77 lo mejor de cada familia dijo, yo voy a ayudar a la democracia", pero ahora "los que tienen capacidad de desenvolverse por sí mismos profesionalmente no quieren" entrar en política, según ha continuado el exvicepresidente antes de agregar que "todo eso ha creado una élite política que está a distancia de otra".

"Y eso hace que partidos políticos de tanta raigambre como el PSOE", con "140 años de valores socialistas y democráticos, llegue un momento en que el partido no controla lo que quiere, lo que va a hacer", ha avisado Guerra antes de añadir que "los que son elegidos de manera plebiscitaria se van encargando de que el proceso democrático sea cada vez más débil y, cuando te das cuenta, se está muy lejos de tus ideales".

Guerra ha criticado los expedientes de expulsión abiertos en el PSOE al ex secretario general de los socialistas vascos Nicolás Redondo Terreros y el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, "que ha sido siempre muy contrario a mí", porque "digan que pactar con Bildu es perder el alma". "Yo lo digo también, y muchos lo dirán, no es posible entender que el PSOE haga pactos con Bildu", ha añadido.

"CONSECUENCIAS" DE LA COALICIÓN CON UNIDAS PODEMOS EN EL GOBIERNO

El exvicepresidente ha subrayado que, tras las elecciones generales de abril de 2019, "el PSOE tuvo posibilidad de hacer un pacto que sumaba 180 votos" en el Congreso y con el que "hubieran resuelto todos estos problemas que ahora" tiene el país, en alusión a un acuerdo con Ciudadanos (Cs), pero ha lamentado que no se alcanzó ese pacto por un "gravísimo error de un tal (Albert) Rivera y un tal (Pedro) Sánchez".

En esa línea, ha advertido de las "consecuencias" que "está teniendo ya" la coalición con Unidas Podemos en el Gobierno de España, y ha dicho que él "no hubiese sido nunca partidario de hacer un gobierno de coalición con Unidas Podemos, ni con independentistas, y no digamos ya con Bildu".

"La justificación de alcanzar el poder por alcanzar el poder nunca me ha parecido importante", ha manifestado, para apostillar, en alusión a Pedro Sánchez, que "el secretario general del PSOE ha creído que era lo que debía hacer, estaba en disposición de hacerlo", y "lo ha hecho, pero no me parece que tenga consecuencias favorables para nuestro país", según ha insistido en referencia a la coalición de los socialistas con Unidas Podemos.

CRISIS CON MARRUECOS

En otro orden de cosas, Guerra se ha referido también a preguntas de los asistentes a su conferencia a la crisis con Marruecos y la llegada de miles de inmigrantes procedentes de aquel país la semana pasada a la ciudad autónoma de Ceuta, y ha apuntado que "lo que ha hecho el Reino de Marruecos en la frontera del Tarajal con Ceuta no es un problema migratorio, es un problema político, una especie de aviso" del país del norte de África a España para que "sepa que puedo hacer eso".

El exvicepresidente ha dicho estar "totalmente en contra" del proceder de Marruecos y ha señalado que "todos los partidos" políticos españoles "deberían haber dicho con claridad que apoyaban al Gobierno del país" en esta crisis. "Una vez que se produce el ataque, todos los partidos tienen que estar con el Gobierno del país, no cabe ninguna duda", ha aseverado al respecto Alfonso Guerra.