Guerra dice que el "problema" no está en acercar a presos de ETA, sino si eso se hace por un "intercambio de votos"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado este lunes que el "problema" no está en acercar a presos de la banda terrorista ETA a cárceles vascas, sino en si el Gobierno hace eso por un "intercambio de votos".

En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, Guerra ha recordado que la dispersión de los presos etarras por cárceles de toda España fue una decisión para evitar que los terroristas "pudieran organizarse" o que incluso uno de ellos pudiese organizar un atentado desde prisión.

"Eso ha periclitado y que haya un gobierno que quiera hacer desplazamientos no es una locura. El problema está, y es ahí donde el PP no sabe dirigir las cosas, en si eso no se hace porque el gobierno tenga ese proyecto, sino por un intercambio de votos. Ahí puede estar la falta de ética", ha sostenido.

Guerra se ha expresado así a cuenta de las críticas de los 'populares' al acercamiento de presos, algo que, cómo ha recordado, ya hizo el propio PP cuando estuvo al frente del Ejecutivo.

"Para decirlo con claridad: hay que ser muy claro en esto. Yo estoy en las antípodas del pensamiento del PP, pero si me preguntan de dónde estoy más lejos entre el PP y Bildu lo tengo clarísimo: Bildu", ha zanjado.

El exvicepresidente del Gobierno se ha referido a este asunto a la vez que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que el traslado de un centenar de presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco se deba a un "canje" con EH Bildu a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

Además, el titular de Interior ha defendido que se aplica el estado de derecho de forma individualizada una vez que la banda terrorista fue derrotada y ha lamentado que algunas críticas parece que lo que quieren es "orillar la ley".