Hartos de esperar acción, los cubanos de Miami arremeten contra políticos

Miami, 15 jul (EFE).- Con el lema "Si Cuba está en la calle, Miami también", los cubanos del sur de Florida se han movilizado en apoyo de los que protestan en la isla en unas manifestaciones que han derivado en un fuerte cuestionamiento a los políticos, del que no se salvan ni los republicanos cubano-estadounidenses.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, pagó este jueves el enojo de los cubanos de Miami que, según han expresado abiertamente, sienten que los políticos que tanto los cortejan en época de elecciones les han "dado la espalda" ahora que los necesitan para que ayuden a los cubanos de la isla a desembarazarse de la "tiranía".

Un grupo del movimiento #SOSCuba, vestidos con camisetas blancas manchadas de rojo, "asaltó" a Suárez a la entrada de su oficina y le echó en cara que la Alcaldía organizara este miércoles un concierto en el restaurante Versailles cuando "Cuba está de luto".

"ASALTO" AL ALCALDE

Rodeado de personas con teléfonos prendidos que estaban transmitiendo lo que ocurría, la actriz Zajaris Fernández interpeló duramente a Suárez sobre los planes que tiene para ayudar a los cubanos que se enfrentan "desarmados y sin comida" a una dictadura de 62 años que ha dado orden de combatirlos.

El alcalde respondió alzando la voz que es el "único" que ha dicho que la solución es una "intervención militar".

Desde el estallido social en Cuba el domingo pasado "intervención" es junto a "libertad" las palabras que más corean los cubanos de Miami en sus manifestaciones en apoyo a sus "hermanos" de la isla.

Los primeros en hablar de "intervención" fueron los congresistas republicanos cubano-estadounidenses y figuras del exilio histórico el mismo día en que comenzó lo que algunos consideran que puede ser el "principio del fin" del régimen comunista.

Obviamente, una intervención en Cuba es algo que solo puede decidir el Gobierno federal, así que la pelota quedó en el tejado del presidente Joe Biden, quien no reaccionó a la crisis de Cuba tan pronto como hubieran querido los cubanos de Miami ni con las medidas radicales que ellos hubieran deseado.

Los republicanos han calificado la respuesta de Biden de "vergonzosa".

BIDEN, SOMOS ESTADOUNIDENSES

"Biden, We are americans, we voted for you" (Biden, somos estadounidenses, votamos por ti"), gritó alguien en inglés mientras el alcalde y la actriz dialogaban frente a las cámaras rodeados de pancartas con leyendas como "¿Dónde están la ONU y la OEA?".

Pero cuatro días después del estallido en San Antonio de los Baños, cerca de La Habana, que se extendió después por la isla, la impaciencia y la desesperación por la situación de sus familias en Cuba están haciendo mella en los que están movilizados en Miami.

Ahora acusan también a los políticos republicanos y a organizaciones del exilio como la Fundación Cubano-Americana de no dar la cara ni hacer nada por los que, en sus palabras, son "masacrados".

Junto a los gritos de "Biden pa'cuando, el pueblo está esperando", los manifestantes reclamaron el miércoles "¿dónde está María Elvira (Salazar, congresista por Florida), donde está Francis (el alcalde)?" y otras figuras políticas de su comunidad.

Las declaraciones de los que cada tarde, al finalizar la jornada laboral, se congregan desde el pasado domingo en distintos puntos de la ciudad, incluso ante la sede del Comando Sur o en medio de una autopista, van subiendo de tono a medida que pasan los días.

Viajar a Cuba con armas para defender a los que luchan contra el régimen es un deseo que ya se ha plasmado en pancartas y que hoy expresaron algunos de los congregados frente a la Alcaldía.

Los que así hablan son ciudadanos de a pie y algunos votaron por Biden en las pasadas elecciones, en las que Donald Trump fue el más votado en Florida con el apoyo de la comunidad cubano-estadounidense que agradeció así el endurecimiento de la política hacia Cuba que el republicano siguió después del "deshielo" de Barack Obama.

"¿Por qué #cubanos #trabajadores #contribuyentes tienen que dejar sus vidas y oficios para defender a su país de origen cuando pagan policías y ejércitos de la primera potencia #mundial?", se preguntó en las redes sociales el grafitero cubano Danilo Maldonado, quien tras varios encarcelamientos en Cuba reside en Miami

Maldonado agregó: ¿Por qué habiendo tantos senadores, congresistas de sangre #cubana no pueden hacer una determinación clara para el futuro de #cuba y de #americalatina?".

QUE ALGUIEN DEFIENDA A LOS CUBANOS EN CUBA

El cineasta Lilo Vilaplana, autor de películas como la premiada "Plantados" sobre los presos políticos de la primera hora del castrismo, dijo a Efe que es "importante que los políticos entiendan, sobre todo los cubanos (también estadounidenses), que el pueblo en Cuba está indefenso" y necesita a "alguien que lo defienda".

Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), señaló a Efe sobre las críticas recibidas: "nosotros no nos involucramos en polémicas estériles".

"Estamos trabajando directamente con gente de Cuba ayudándolos, todo el mundo tiene su lugar en esto (...) nuestra presencia es dentro de Cuba ayudando a los activistas y tratando por todos lo medios que el proceso continúe y también en el plano internacional", agregó.

López Montenegro resaltó que el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, "dijo claro no va a haber intervención de EE.UU".

"La experiencia histórica demuestra que todos los gobiernos comunistas han caído por revoluciones no violentas producidas desde adentro. El pueblo tiene la capacidad para hacerlo por sí mismo", aseguró el directivo de la fundación creada por Jorge Mas Canosa.

El alcalde Suárez, que continuó la "conversación" con los líderes de los manifestantes en su despacho, dijo que lo importante es que los cubanos estén unidos, porque lo que quiere el Gobierno de Cuba es que "nos fajemos" (nos peleemos)".

