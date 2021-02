Hasel pide celda individual y no colaborará en tareas para redimir pena

Lleida, 22 feb (EFE).- Alejandra Matamoros, abogada de Pablo Hasel, ha explicado este lunes que el rapero ha pedido estar solo en una celda y no colaborará en ninguna de las tareas que los internos hacen en las prisiones para rebajar condena, como la limpieza de las instalaciones.

En declaraciones a las puertas del centro penitenciario de Lleida donde el rapero cumple condena, Matamoros ha explicado que todavía no se sabe en qué módulo le pondrán y si, finalmente, aceptarán su petición de estar solo en una celda.

En este sentido, la abogada ha denunciado que "vivir dos personas sin intimidad en celdas minúsculas no es digno y, si le obligan, se podría negar a entrar".

Asimismo, ha anunciado que el rapero no aceptará colaborar en las labores que no son obligatorias y que tienen que hacer los presos si quieren conseguir algún beneficio penitenciario como el tercer grado.

Entre estas tareas se encuentran actividades como la limpieza de duchas, el servicio de comedor o el reparto de mantas, pero Matamoros ha advertido que "si la prisión no tiene funcionarios suficientes, que contraten a más gente, pero ellos no lo van a hacer gratis ni de ninguna manera, porque la prisión no es un lugar para que el Estado te siga explotando".

Matamoros ha denunciado asimismo una presunta "campaña mediática de desprestigio" contra el rapero desde su ingreso en prisión la semana pasada.

En este sentido, ha dicho que en los últimos días se han publicado informaciones en las que se explicaba que Hasel estaba en prisión por una acumulación de condenas, cuando lo cierto, ha asegurado, es que el rapero está encarcelado "única y exclusivamente por delitos de opinión".

"Los únicos antecedentes penales que tiene son las dos condenas por delitos de expresión, el resto todavía no son condenas firmes y, de hecho, una de ellas ha sido apelada y estamos a la espera de que la Audiencia de Lleida se pronuncie", ha explicado.

Concretamente, Hasel tiene antecedentes por una condena de dos años de prisión de 2014 por apología al terrorismo e injurias a la corona, a la que se le suma otra sentencia de 2019 por los mismos delitos.

En este caso, la pena era de 9 meses y un día y una multa que, en caso de no poder pagar, se traduciría de forma subsidiaria en más años de prisión y, en total, el rapero podría pasar alrededor de unos 4 años encarcelado.

No obstante, la abogada ha informado de que esta cuestión deberá resolverse en los tribunales, aunque ha asegurado que algunos de los requisitos para no traducir la multa en condena es mostrar arrepentimiento, hecho que el rapero ya ha anunciado en más de una ocasión que no sucederá.

Más allá de estas dos condenas, Matamoros sí que ha reconocido que Hasel tiene otras causas abiertas por desórdenes públicos a raíz de una manifestación en Lleida a favor de la autodeterminación, por una agresión a un periodista de TV3 durante el encierro en el rectorado de la UdL y por obstrucción a la justicia y amenazas a un testigo, esta última informada la semana pasada.

"Invito a conocer la hoja de antecedentes de Pablo y así se sabrá que solo está en prisión por esto", ha dicho, por lo que ha añadido que la campaña de "desprestigio" es para "desviar el foco de la libertad de expresión, ya que se ha puesto al Estado en evidencia".

Además, ha anunciado que van a emprender acciones legales contra Eduardo Inda y el programa laSexta Noche, por permitir que el periodista dijera que Hasel "alentaba a violar a mujeres".