Hija del imán declara que su hermano mintió al acusar a su padre de yihadista

San Fernando de Henares (Madrid), 23 oct (EFE).- Una hija del imán egipcio detenido en 2017 en Teulada (Alicante) ha declarado en el juicio que su hermano mayor mintió en la vista al implicar a su padre en actividades yihadistas y al acusarle de haberle enviado a Pakistán para formarse con terroristas que atentaron en Afganistán.

La testigo ha añadido que días antes del juicio su hermano le envió un mensaje al móvil en el que exigía el pago de un millón de euros a la familia para no declarar contra su padre en el juicio.

La Audiencia Nacional ha reanudado este viernes el juicio de Hesham F.M.S., Abu Adam, para quien la fiscal pide nueve años de prisión al acusarle de difundir y enaltecer el yihadismo en mezquitas y posibilitar en la provincia alicantina refugio, lugar de tránsito y una base de operaciones para combatientes retornados de Siria e Irak, que podrían atentar en España y otros países europeos.

En la sesión ha testificado una de los veintiséis hijos que el acusado tuvo con cuatro mujeres.

La abogada defensora le ha recordado que el pasado miércoles su hermano mayor declaró que su padre le inculcaba que el terrorismo era bueno y que le envió a una universidad de terroristas a Pakistán.

La testigo ha relatado que cuando vivían en Alemania sus padres viajaban mucho y decidieron enviar en 2009 a su hermano mayor con su tío (hermano del acusado) en Pakistán para que estudiara allí, y ha negado que haya estado en una universidad de yihadistas ya que, además, sus tíos trabajaban en la Embajada de Arabia Saudí.

Ha comentado que la vida de su hermano "gira en torno a la mentira" y que siempre se ha dedicado a robar.

La hija del acusado ha relatado que su hermano ya robaba en Alemania y siguió haciéndolo en Pakistán, donde sustrajo joyas a sus tíos e importantes cantidades de dinero en mezquitas y a los vecinos.

Ha añadido que tras un año en Pakistán su hermano volvió a Alemania y en 2011 se fue con su madre a Jordania, donde siguió cometiendo robos y luego se fue él solo a Venezuela.

"Tengo mensajes en mi móvil en los que mi hermano me amenazaba con que iba a declarar contra mi padre en el juicio si no le dábamos un millón de euros, un dinero que no tengo, pero como sus acusaciones son falsas en cualquier caso no le daría ni un céntimo", ha manifestado.

La testigo ha asegurado que tanto en Alemania como en España estaban perfectamente integrados en la sociedad y que su padre en ningún momento les radicalizó.

Ha recordado que incluso en Alemania su padre colaboró con el Ministerio de Juventud y con una organización dedicada a evitar que jóvenes musulmanes se radicalizaran e incorporaran al yihadismo.

También ha declarado el chófer del acusado durante su estancia en Alicante, que ha señalado que los tres jóvenes que Abu Adam llevó en 2014 desde Alemania hasta España no tenían ninguna relación con el terrorismo sino que sus familiares le pidieron que se fueran con él ya que temían que pudieran ser radicalizados por imanes de otras mezquitas alemanas.

La fiscal relata en su escrito de acusación que Hesham F.M.S. se trasladó a España en junio de 2011, residiendo primero en Benissa (Alicante) hasta que compró en 2014 una gran casa en Teulada por valor de 400.000 euros.

La dinámica seguida por el acusado en España consistía en visitar mezquitas de localidades alicantinas como Teulada, Calpe, Altea, Pedreguer, Gata de Gorgos, Almoradí y San Vicente del Raspeig, donde se presentaba como un importante imán y en las que extendía el ideario y el adoctrinamiento radical, siempre según la fiscal.

El acusado negó el lunes pasado las acusaciones y aseguró que su labor en múltiples mezquitas españolas y redes sociales buscaba rechazar el terrorismo para "evitar que se repita un 11M".