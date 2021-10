La hija de Ernest Lluch considera "un paso adelante muy importante" las palabras de Otegi sobre ETA

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La hija del exministro socialista asesinado por ETA Ernest Lluch, Rosa Lluch, considera "un paso adelante muy importante" las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que reconoció el lunes que la violencia de ETA no debería haberse producido nunca en el décimo aniversario de la entrega de las armas de la banda terrorista.

En una entrevista este miércoles en el diario 'Ara' recogida por Europa Press, la que también fue cabeza de lista de los comunes por Girona en las elecciones catalanas del 14-F ha sostenido que estas declaraciones nunca serán suficientes porque no podrán resarcir el mal que sufrieron las víctimas, pero las considera una noticia "positiva y un paso adelante".

Ha asegurado que no le sorprende la reacción de los dirigentes de la derecha y les ha pedido que no hablen en nombre de las víctimas: "Lo que no puede hacer la derecha ahora es incrementar el dolor que ya hemos sufrido, sino dejarnos en paz", ha reclamado Lluch.

"No puedo entender que haya gente que diga que esto no es un avance", ha afirmado Lluch, que cree que en diez años se ha avanzado mucho, porque hace diez años no había víctimas provocadas por ETA, y ha insistido en que las palabras de Otegi son un gesto muy importante.

También ha explicado que se reunió con Otegi cuando salió de la cárcel, que mantuvieron una conversación un poco complicada, y que le reprochó que habían mirado a otro lado y algún día tendrían que reconocer ese papel.

La hija del exministro socialista asesinado por ETA ha celebrado que siempre encontró receptividad: "Por fin el mundo abertzale ya no mira hacia otro lado", ha subrayado.

Ha destacado que en el mundo abertzale "hace tiempo que se han hecho movimientos a varios niveles", y ha señalado que están cambiando y trabajando hacia un ecosistema diferente, como asegura que ellos mismos lo califican.