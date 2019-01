El homenaje al fiscal Nisman en Israel pide aclarar su muerte y el atentado AMIA

Autoridades israelíes y argentinas hicieron hoy un homenaje en el "Parque de la Amistad entre Argentina e Israel", en el bosque de Ben Shemen, a Alberto Nisman, fiscal de la causa del atentado al AMIA -en 1994 y en el que murieron 85 personas- en el cuarto aniversario de su muerte.

El presidente del Parlamento israelí, Yuli Edelstein, plantó un olivo al lado de una placa conmemorativa y recitó una oración judía en hebreo, con la ayuda del embajador de Argentina en Israel, Mariano Caucino, que oró en español, y de la madre de Nisman, Sara Garfunkel.

El acto, organizado por el Fondo Nacional Judío, tuvo lugar al lado del memorial que recuerda a las víctimas de los atentados a la AMIA y de la Embajada de Israel en Buenos Aires y fue atendido por autoridades y cientos de personas, en su mayoría de la comunidad argentina en Israel.

"Hoy homenajeamos a un funcionario judicial argentino, un fiscal de la nación, el doctor Natalio Alberto Nisman, que tuvo a cargo la investigación de uno de los más crueles hechos de terrorismo que sufrió la Argentina", un acto que "constituyó un crimen imperdonable contra la humanidad, contra la Argentina y contra la comunidad judía", dijo el embajador Caucino.

"Su esclarecimiento y castigo de los responsables es una prioridad irrenunciable del gobierno y del pueblo argentino", aseguró el diplomático, que apuntó que su muerte "se convirtió en una nueva herida, que solo puede ser cerrada con el hallazgo definitivo de la verdad".

"El presidente de la nación, el ingeniero Mauricio Macri, ha expresado en palabras y hechos su compromiso con la pronta resolución de la investigación del atentado de AMIA y de la muerte del doctor Nisman en el marco de la más estricta separación de poderes", recordó.

El presidente de AMIA, Agustín Zbar, declaró a Efe que el homenaje de hoy "es importante porque ayuda a internacionalizar el reclamo de justicia tanto por el asesinato de Alberto Nisman como por la causa de AIA. Estamos convencidos de que están directamente vinculados, por eso, todo lo que contribuya a llamar la atención del mundo sobre la muerte de Nisman también va a conducir seguramente a esclarecer todos los hechos que vinculan a Irán y Hizbulá con el atentado terrorista de la AMIA".

Jorge Knolobitz presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), declaró: "Estuve con Alberto Nisman tres días antes de su muerte y no vi un suicida, vi a un hombre valiente, preocupado por avanzar, por continuar y no por interrumpir su vida. No hay suicidio que no sea anunciado y en el caso de Nisman lo único que fue anunciado y denunciado por él fue un conducta violatoria del derecho que perseguía la impunidad para los imputados" por el atentado.

Knolobitz criticó la "conducta desacertada del juez Rafecas, que desestimó la denuncia y 50 medidas de prueba que solicitó la fiscalía" y "pretendió borrar la memoria de las víctimas del atentado", y alabó a Nisman por "combatir a quienes propagaban el discurso de odio y terrorismo".

"Ninguna operación mediática y política podrá manchar el legado que nos dejó Alberto Nisman", dijo, y remarcó que "nada más cobarde que atacar y difamar a alguien que no puede defenderse".

Zbar también cree que la muerte de Nisman "se encuentra indisolublemente ligada a la tarea que llevó adelante en la causa AMIA" y aseguró que seguir trabajando por el esclarecimiento de ambas "es un imperativo moral, que se mantendrá vivo con el compromiso y la determinación de siempre hasta que encontremos la condena".

"Necesitamos que Israel y todas las democracias del mundo sigan colaborando con nuestro país como lo hacen para enfrentar a los enemigos de la libertad", pidió, y recalcó que todos tenemos "un mismo enemigo que quiere imponer su fanatismo con sangre y muerte" y reclamó que "los acusados iraníes, sean juzgados en Argentina".

Sara Garfunkel, madre de Nisman, dio un corto y emocionado discurso, largamente aplaudido por los asistentes y en el que dijo: "Me hacía falta este homenaje para, de algún modo, seguir viviendo".