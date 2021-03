Los hondureños votan en los comicios primarios en medio de la pandemia y retrasos

Tegucigalpa, 14 mar (EFE).- Los hondureños salieron este domingo ataviados con mascarilla a votar en unas elecciones primarias atípicas por la pandemia, marcadas por el retraso, para escoger a los candidatos a presidente del país y otros cargos de elección popular, para los comicios generales del 28 de noviembre.

El atraso en la entrega de material electoral y la ausencia en las mesas receptoras de los representantes de alguno de los tres partidos que participan en el proceso son algunos de los incidentes registrados hoy.

En muchos centros electorales, según constató Efe, se concentraron personas usando mascarilla, gafas y caretas protectoras, pero sin guardar la distancia recomendada por las autoridades ante la gran afluencia de votantes.

La incidencia de contagios por la covid-19 no amilanó a decenas de personas de la tercera edad y con capacidades especiales que, en sillas de ruedas, apoyadas en bastones o de la mano de un familiar, esperaron hasta votar.

A los votantes les tomaban la temperatura y les aplicaban gel antibacterial en las manos en la entrada de los centros de votación, donde el protocolo de seguridad y los retrasos logísticos provocaron largas filas, por lo que Consejo Nacional Electoral (CNE) prolongó por una hora las votaciones, de las 16.00 a las 17.00 horas locales (de 22.00 a 23.00 GMT).

Unos 4,8 millones de hondureños estaban convocados para elegir a los candidatos a presidente, tres designados presidenciales (vicepresidente), 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

En los comicios primarios, previos a los generales de noviembre, participan los partidos Nacional, en el poder; Libertad y Refundación (Libre, primera fuerza de oposición), y Liberal.

ELECCIONES DE MANERA PACÍFICA

Diferentes sectores del país y el Sistema de las Naciones Unida instaron a los precandidatos de las elecciones primarias a que respeten los resultados, para que los comicios sean una "verdadera fiesta".

La ONU hizo un llamamiento a que las elecciones se celebren en un "ambiente de verdadera fiesta cívica, de una manera pacífica y de respeto a los derechos humanos" de la población.

En un comunicado, destacó la "importancia de la participación política de las mujeres y de grupos más excluidos en el país en un espacio libre de violencia política".

El Sistema de la ONU expresó "la esperanza" de que los hondureños puedan elegir a los candidatos de sus partidos de una "manera libre y transparente".

"En este sentido, respetuosamente hace un llamado a la ciudadanía y a los partidos políticos a observar los procedimientos de conteo de votos y transmisión de resultados" establecidos por el CNE, agregó.

El ONU señaló que está "comprometido a promover el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho en Honduras".

Por ello, añadió, la ONU trabaja para fortalecer la institucionalidad hondureña a través de la labor en favor del cumplimento de la agenda 2030 e implementa proyectos de asistencia técnica al CNE, al Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización y el Registro Nacional de las Personas.

IGLESIA CATÓLICA PIDE QUE PREVALEZCA RESPETO

El portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, Juan Ángel López, dijo que espera que al final del proceso electoral prevalezca "el respeto, la verdad y la fraternidad".

"Honduras es una nación que merece mucho más de lo que lamentablemente sus hijos hemos permitido que obtenga", indicó López en un mensaje en Twitter.

Pidió a Dios para que Honduras "sea, no un campo de batalla, sino un campo donde se siembre y se cosecha la paz, la concordia, la reconciliación, la libertad y la verdad".

El mensaje añade: "Sabemos que sólo tú (Dios), puedes darnos lo que necesitamos, pero quieres que colaboremos contigo en la construcción de la civilización del amor".

El religioso pidió, además, "no tener miedo de cumplir con nuestro deber ciudadano, sin olvidar nuestra responsabilidad como personas de fe".

"(Dios) vela porque nuestros dirigentes amen a Honduras y sobre todo a ti, antes que a su partido o a su ideología", agregó.

López dijo que espera que, al finalizar las elecciones, "gane Honduras y no que perdamos todos".

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la principal cúpula patronal del país, por su parte, exhortó a los aspirantes a cargos de elección popular "a no confundir a la población" divulgando resultados preliminares de las elecciones.

"A estos movimientos que están dando resultados que no son ciertos, no se pongan dar el resultados para no confundir a la opinión pública", dijo el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, en una comparecencia de prensa.

El empresario aseguró que los comicios se celebraron con "mucha tranquilidad, afluencia" y dijo que confía en que los resultados se comenzarán a conocer este mismo día.

Las elecciones primarias son "un ensayo de lo que pueden ocurrir en los comicios generales en noviembre, por lo que hay que "aprender de los errores", acotó. EFE

