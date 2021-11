Hosseini, periodista afgano que dejó Kabul para iniciar nueva vida en Galicia

Ourense, 17 nov (EFE).- Mohammad Ali Hosseini es un joven periodista de 24 años que dejó Kabul, donde trabajaba en una agencia que sufrió un atentado en el que murieron decenas de sus compañeros, para instalarse en Ourense para empezar otra vida.

Pese a su juventud, muestra la madurez propia de alguien que ha vivido mucho: siendo él pequeño, su abuelo fue asesinado y su padre se vio obligado a escapar a Irán.

Cuando los talibanes tomaron el poder este verano, huyó él mismo junto a su familia después de cinco días inciertos en el aeropuerto, donde ayudó a sacar a gente del país.

“Hola, buenos días”, ha saludado este miércoles a los periodistas en la que es ya su ciudad de acogida este chico, oriundo de la provincia de Bamyan, al oeste de la capital.

En un encuentro organizado por el Colexio de Xornalistas, ha querido “dar voz” a la dramática situación que vive su país.

Se expresa en inglés, lengua en la que hoy por hoy mejor se defiende par hacerse comprender, aunque espera que en poco tiempo pueda manejarse en español, gracias a las clases que recibe.

Después de guardar un minuto de silencio, este joven periodista se dispuso a hablar sobre el drama humano que asola a su país, un problema con múltiples aristas y del que responsabiliza a todos los países, indiferentes a la “terrible” situación que hay allí, en especial, para con las mujeres.

Desde la llegada de los talibanes al gobierno, sentencia Hosseini que la situación ha ido a peor: “La gente está viviendo situaciones de pobreza, explotación y de malas condiciones. Muchos han perdido sus casas”, relata, y pone el foco en las decenas de muertos y heridos registrados en centros educativos, hospitales y espacios deportivos.

“Después de todo, no hemos avanzado nada. Hay que preguntarse: ¿qué hicieron los países que ocuparon Afganistán en los últimos 20 años por todos nosotros para cambiar esta situación?”, deja caer este chaval.

La historia de Mohammad no se aleja de la de otros refugiados, aunque tiene otros matices.

En 2015 comenzó a trabajar en la agencia de noticias afgana Avapress en Kabul y ésta sufrió un atentado suicida dos años después, en el que murieron decenas de personas.

Con la llegada de los talibanes, la situación se agravó.

Gracias a la colaboración de un periodista chileno y de los soldados españoles este joven pudo dejar el país hasta recalar en España y, finalmente en Ourense, donde reside actualmente.

Así, Hosseini puede contar su historia y tener una nueva oportunidad en España.

Mirando hacia el futuro, con todo, lanza varias reflexiones: “qué hicieron por nosotros”, “la gente lo perdió todo, está desesperanzada, sin ayuda de la comunidad internacional”, "el sentimiento es que Estados Unidos dejó el país vendido a los talibanes”.

Para Hosseini, con el soporte de la Cruz Roja, el objetivo es conseguir “llevar una vida lo más normalizada posible”.

“No puedo decir que esté todo lo feliz que me gustaría al no poder estar en mi país pero aquí me siento a salvo, puedo hablar”, dice este reportero, a quien no le gusta la etiqueta de refugiado.

Su mayor propósito en este momento es “estudiar duro para poder hablar bien español y, en un futuro, poder trabajar”, quién sabe si en su profesión, deja caer.

No pierde Hosseini el contacto con los familiares y amigos que le quedan en su país, esperanzado con que algún día cambie la situación y quizá sea posible un regreso, un propósito que ve inalcanzable a corto plazo.

