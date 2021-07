Huertas (Cs) no será candidato y facilitará que el PSOE gobierne en Granada

Granada, 7 jul (EFE).- El exalcalde de Granada Luis Salvador (Cs) ha reiterado este miércoles que su partido facilitará que gobierne en Granada la lista más votada, que es la del PSOE, aunque no ha desvelado a qué partido irán los dos votos de su formación, que no presenta a José Antonio Huertas como candidato.

A preguntas de los periodistas al llegar al Ayuntamiento de Granada, Salvador ha mantenido el posicionamiento de los últimos días y ha asegurado que, tras el pleno de investidura previsto para las once de este miércoles, "gobernará la lista más votada" en las pasadas elecciones.

"Quien presente el PSOE", ha resumido el exalcalde, que formalizó el viernes su renuncia al cargo y dejó a su compañero de partido, José Antonio Huertas, como alcalde accidental.

Huertas también ha atendido a los medios y ha pedido a todos los corporativos que colaboren para que se celebre un pleno tranquilo, "sin salidas de tono" y en el que todos los concejales representen de manera digna a los ciudadanos.

"No me voy a votar, de hecho no soy candidato", ha añadido Huertas, que elimina así la opción planteada esta semana por la dirección nacional de su partido de pactar con el PP y convertirlo en alcalde de esta capital andaluza.