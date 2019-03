La "humorística" liberación de Ghosn sorprendió a su principal abogado

La puesta en libertad del expresidente de Nissan Motor Carlos Ghosn con un mono de trabajo, gorra y mascarilla sanitaria tomó por sorpresa al jefe de su defensa legal, Junichiro Hironaka, que calificó este jueves la escena de "humorística".

Hironaka se sorprendió al ver en televisión al expresidente de Nissan salir disfrazado del centro de detención del barrio tokiota de Kosuge en el que llevaba detenido más de tres meses, una idea que partió de los miembros del equipo de abogados que se encontraban con Ghosn entonces, dijo el letrado en declaraciones a los periodistas.

El abogado es consciente de que "habrá varias interpretaciones" de la puesta en escena, después de que algunas personas comentaran que Ghosn debería haber abandonado el correccional de forma más digna si es inocente, pero, a su parecer, fue "aceptable, porque era humorística", según palabras recogidas por el diario Asahi.

El jefe del equipo de la defensa del empresario francobrasileño, que el sábado cumplirá 65 años, reveló que no ha visto a Ghosn desde su salida en libertad y que el empresario no tiene previsto hablar ante la prensa todavía, principalmente porque no está recuperado.

El equipo legal de Ghosn está considerando organizar una rueda de prensa del ejecutivo, cuya fecha y contenido abordarán durante una reunión que tienen previsto mantener en las próximas horas.

Ghosn fue liberado este miércoles tras pagar una fianza de 1.000 millones de yenes (7,9 millones de euros/8,9 millones de dólares) después de 108 días detenido, acusado de irregularidades financieras y violar la confianza de Nissan al usar sus fondos para cubrir pérdidas personales y hacer pagos supuestamente injustificados.

Pese a pasar más de tres meses en prisión, la liberación de Ghosn es inusualmente temprana en Japón, donde los sospechosos suelen estar encarcelados hasta que empieza el juicio y la libertad bajo fianza se otorga generalmente a quienes admiten las acusaciones.

Esta característica del sistema legal nipón ha sido criticada internacionalmente y le ha valido el apodo de "justicia de rehenes".

En este sentido, Hironaka dijo que espera que la liberación de Ghosn sirva como catalizador para abolir este sistema y calificó de "muy buena" la decisión del tribunal, pese a las estrictas medidas de vigilancia que le han sido impuestas a su cliente.