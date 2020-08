Iceta a Torra: "Confrontación y mesa de diálogo son dos caminos diferentes"

Barcelona, 24 ago (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, cree que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no tiene prisa por fijar la segunda reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos porque ya ha decidido ir a elecciones "con la bandera de la confrontación".

"Confrontación y mesa de diálogo son dos caminos diferentes", ha advertido en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Este domingo, el presidente catalán defendió que el independentismo tiene que retomar la iniciativa y buscar la confrontación con el Estado para "avanzar" hacia sus objetivos, siguiendo la línea marcada unos días antes por el expresidente Carles Puigdemont, que reivindicó la "confrontación inteligente".

"Si tú quieres ir a unas elecciones con la bandera de la confrontación, no puedes ir de la mano de una mesa de diálogo. A veces creo que pedimos peras al olmo, pedimos cosas que no pueden ser. Si tú quieres confrontación, no tienes prisa alguna ni estímulo para reunir la mesa de diálogo", ha reflexionado Iceta.

El primer secretario del PSC ha asegurado que, si depende de los socialistas, la reunión de la mesa de diálogo se puede celebrar "mañana mismo", aún a riesgo de que algunos partidos lo puedan usar como arma para desgastar a sus adversarios -"e incluso a sus socios", en alusión a JxCat y ERC- en la campaña de unas eventuales elecciones autonómicas anticipadas.