Iceta se abre a mejorar los presupuestos pero espera que nadie los rechace

Barcelona, 24 oct (EFE).- El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha mostrado su "satisfacción" por el proyecto de presupuestos del Estado, para estar a la "altura de lo que el país necesita", pero se ha mostrado abierto a mejorarlos, aunque se ha preguntado"¿alguien será capaz de decirle no al futuro de España y de Cataluña?".

En su intervención en el Consejo Nacional del PSC, en que ha oficializado su renuncia como primer secretario de los socialistas catalanes, Iceta ha indicado que los presupuestos que ha elaborado el Gobierno están pensados para el conjunto de la sociedad española y suponen un esfuerzo "nunca visto" para estar a la altura de lo que el país necesita y lograr una sociedad más libre, segura, justa y próspera.

"¿Alguien será capaz de decirle que no al futuro de España? ¿De decirle que no al futuro de Cataluña? Espero que no pase. Trabajamos para que no pase", ha apuntado Iceta, que ha reconocido que, pese a que están "muy satisfechos" con el proyecto que han elaborado, son conscientes de que "probablemente" tendrán que enmendar y mejorar en algunos puntos para obtener más apoyos.