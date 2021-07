Iceta admite que habría "un problema" si el fondo del Govern para las fianzas del Tribunal de Cuentas no fuera legal

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC y ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, no cree que el fondo que ha creado el Gobierno catalán para avalar las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a ex altos cargos de la Generalitat pueda afectar al proceso diálogo sobre Cataluña, siempre que sea legal. "Lo que podría ser un problema si eventualmente no se ajusta a la legalidad", ha admitido.

En declaraciones realizadas poco antes de participar en un curso de verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Iceta ha indicado que el Gobierno aún no tiene una opinión formada sobre ese fondo que acaba de aprobar la Generalitat, ya que todavía están estudiando el acuerdo.

A priori no cree que afecte al diálogo, salvo si fuera ilegal, pero en todo caso se ha remitido a las conclusiones del estudio de la medida del Govern.

En todo caso, no le parece mal que el PP vaya a recurrir el fondo ante los tribunales, pues se muestra partidario de que "todo el mundo pueda utilizar todos los instrumentos a su alcance para defender sus ideas o para denunciar cualquier aspecto que consideren que no se ajuste a la legalidad". "Plena normalidad, y si recurren, la Justicia nos aclarará el tema", ha señalado.