Iceta defiende que la voluntad del Gobierno "no está en romper España", sino en "fortalecerla"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha sostenido que la voluntad del Gobierno "no está en romper España", sino en "fortalecerla", y ha reafirmado su deber con la Constitución asegurando que él no trabajaría para un Ejecutivo "que buscara quebrar la unidad de España".

Así ha respondido Iceta este miércoles a una pregunta de la diputada de Vox Macarena Olona durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que la parlamentaria del partido de Santiago Abascal ha señalado que su designación como ministro "entraña una enorme traición de Sánchez al pueblo español".

Considera Olona que "la designación personal" de Sánchez de poner a Iceta al frente del Ministerio de Política Territorial es porque "ha declarado su apuesta por romper la unidad de España y reconocer dentro de ella hasta ocho naciones".

En este contexto, Olona ha censurado que sea Iceta el encargado de las próximas "cuestiones trascendentales" como son retomar la mesa de diálogo con Cataluña y el traspaso de competencias, en concreto la de Prisiones, al País Vasco. "En mis palabras no hay acritud, hay tristeza, sólo puedo pensar en como me duele mi querida España", ha sentenciado la diputada de Vox.

Sin embargo, Iceta ha reprochado a Olona que ponga en cuestión su compromiso con la Constitución. "No me ofenda", ha expresado el ministro, que, a renglón seguido, ha recalcado que no trabajaría para un Gobierno que buscara quebrar la unidad de España.

Además, ha recordado que el PSOE, y el PSC del que es líder, apoyaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy durante "la grave crisis constitucional" con el proceso soberanista en Cataluña y que posteriormente los partidos independentistas vetaron su presencia en el Senado para convertirse en el presidente de la Cámara Alta.

"La voluntad de este Gobierno no está en romper España, sino en fortalecerla, ese es el mandato constitucional y a eso voy a limitarme", ha apostillado Iceta.