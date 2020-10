Iceta llama a propiciar un "cambio" tras "una década perdida" por el 'procés'

Barcelona, 3 oct. (EFE).- El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha hecho este sábado un llamamiento a los catalanes a hacer posible un "cambio" al frente de la Generalitat, tras "una década perdida" por el proceso independentista.

Así lo ha planteado en la clausura de la Escuela de Otoño del PSC, celebrada telemáticamente, en la que ha denunciado que los sucesivos gobiernos presididos por Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra "no han sido capaces ni de acertar las prioridades, ni de acordar con el resto de fuerzas, ni de utilizar de forma eficiente los recursos" de los que disponía la Generalitat.

"Hoy no hay ningún terreno en el que podamos decir que estamos mejor que hace diez años. No hemos ganado ni nuevas competencias ni nuevos recursos, no hemos llegado a acuerdos que nos permitan avanzar, nos hemos encerrado en nosotros mismos", ha afirmado.

Tras estos "diez años de proceso independentista", ha subrayado el líder del PSC, Cataluña ha acabado con una "sociedad más dividida, una economía más debilitada y una pérdida de oportunidades y de energías".

Para ilustrar sus críticas a los gobiernos soberanistas por la pérdida de peso y de oportunidades de Cataluña, Iceta ha puesto de relieve que "desde 2012 o 2014 ningún responsable de la Generalitat ha podido reunirse con ningún responsable europeo".

Por ello, ha recalcado, "Cataluña necesita un cambio de horizonte, de perspectiva, de protagonismo, de liderazgo", y para abanderar este cambio Iceta ha destacado que el PSC plantea "un rumbo concreto" que pasa por una redefinición de las prioridades.

Iceta ha citado tres ejes prioritarios que en este momento "realmente responden a las necesidades de la ciudadanía".

Uno de ellos, ha dicho, es la "reactivación económica", tras las "graves consecuencias" provocadas por la pandemia de la COVID-19.

Para el PSC otro eje prioritario es la "reconstrucción social", con el "fortalecimiento de la salud y la educación públicas".

Y también lo es, ha destacado Iceta, conseguir una "reconciliación entre los catalanes", con una "búsqueda permanente de puentes de diálogo, de acuerdos, de acercamiento de posiciones, de encontrar lo que nos une, de objetivos compartidos y de país".

Según Iceta, hay que impulsar "acuerdos con voluntad de duración", que permitan hacer "políticas que duren en el tiempo y que realmente cuajen, no consignas vacías ni pronunciamientos de parte, sesgados y sectarios".

Iceta ha remarcado la necesidad de que las administraciones "trabajen de la mano" y "alineen" sus políticas ante esta crisis provocada por la pandemia, para que así Cataluña pueda ir "hacia adelante, no hacia atrás", un propósito para el que es preciso un "buen gobierno" que trate de "unir, no dividir, a los catalanes".

En su intervención en la clausura de las jornadas organizadas por los socialistas catalanes, Iceta no se ha referido directamente a la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, confirmada el pasado lunes por el Tribunal Supremo y que abre un periodo de provisionalidad de cuatro meses en Cataluña.

Ayer viernes, el presidente del Parlament, Roger Torrent, inició la preceptiva ronda de consultas con los grupos parlamentarios para comprobar si hay algún candidato viable a la investidura.

Esta hipótesis es ahora mismo muy remota, ya que las fuerzas independentistas -mayoritarias en la cámara catalana- son partidarias de agotar los plazos sin investir a un sustituto de Torra, lo que conducirá a la convocatoria automática de nuevas elecciones, que Torrent situó ayer en el domingo 14 de febrero.