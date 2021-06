Iceta no rechaza que EH Bildu se reúna con directores de cárceles, pero avisa que "el tratamiento lo deciden los jueces"

"No magnificaría el valor de esas reuniones, pero tampoco rechazaría que se produjesen", recalca el ministro de Política Territorial

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha afirmado que si "cualquier partido político", como EH Bildu, quiere mantener contacto" con el director de una cárcel, "puede hacerlo con toda tranquilidad" pero ha advertido de que "el tratamiento penitenciario lo deciden los jueces. Por ello, ha señalado que "no magnificaría el valor de esas reuniones, pero tampoco rechazaría que se produjesen".

Iceta, que ha presidido el acto de inauguración oficial del Edificio de la Antigua Aduana de Bilbao, que alberga distintos servicios de la Administración General del Estado en el territorio, ha sido interpelado por las informaciones que afirman que EH Bildu pretende "negociar con los dirigentes de Prisiones las condiciones de los presos de ETA" y también las supuestas "reuniones discretas" que la coalición soberanista habría pedido a directores de cárceles en el País Vasco para supervisar el futuro de los reclusos.

El ministro ha asegurado que "ningún partido político puede establecer condiciones del tratamiento penitenciario", pero ha añadido que si "cualquier partido político, asociación quiere tener un contacto con el director o la directora de un centro penitenciario, puede hacerlo con toda tranquilidad y toda normalidad".

En este sentido, ha recordado "una cosa, que a veces se olvida" y es que "en última instancia, quien decide la evolución del tratamiento penitenciario siempre es la justicia, los jueces de vigilancia penitenciaria que suelen hacerlo a partir de recomendaciones de los centros que tienen su Junta de Rehabilitación y Tratamiento".

Por ello, ha advertido de que el cambio de la titularidad de la competencia "no cambia el funcionamiento regular, tanto de los centros como, sobre todo, del tratamiento penitenciario". "Repito, en última instancia siempre es una decisión que han de tomar los jueces", ha puntualizado.

'REUNIONES DISCRETAS'

Preguntado por si considera conveniente que los directores de prisiones accedan a 'reuniones discretas' con representantes de EH Bildu, ha afirmado que, en general, cuando alguien pide verle o le envía una carta "recibe respuesta".

"Los responsables públicos estamos a disposición de la ciudadanía, de sus organizaciones representativas, y tenemos que tener la mejor relación posible con nuestro entorno", ha añadido

Por ello, ha asegurado que "no situaría esa cuestión en un marco de excepcionalidad", a la vez que ha afirmado que, "esas reuniones no tienen un valor ni van a cambiar las cosas, porque realmente el régimen penitenciario está establecido por el reglamento penitenciario, las Juntas de tratamiento y los jueces de Vigilancia Penitenciaria"."Por lo tanto, no magnificaría el valor de esas reuniones, pero tampoco rechazaría que se produjesen", ha concluido.