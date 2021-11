Iceta pide al Govern catalán que hable con PSC sobre los Presupuestos ante las "condiciones" de la CUP

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deporte del Gobierno y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este lunes al Govern que se abra a dialogar con los socialistas catalanes sobre el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2022 ante las "condiciones" que pone la CUP sobre la mesa para aprobarlos.

"Sigo con preocupación las condiciones que algunos parecen poner para aprobar los Presupuestos en Cataluña. Me gustan los Presupuestos del 'sí', no los Presupuestos del 'no'. Si ni Aeropuerto de El Prat, ni Olimpiadas, ni Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou, ¿de qué estamos hablando?", ha cuestionado el ministro, que ha defendido que Cataluña necesita oportunidades, proyectos y estabilidad.

Para Iceta, la Generalitat tendría que aprovechar la "suerte" que supone que los socialistas estén dispuestos a hablar sobre las cuentas, una situación que no tiene el Gobierno central para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha precisado.

"En España no existe, no hay esta disposición al diálogo. Dejar perder esta oportunidad sería un error", ha sostenido el dirigente socialista, que ve extraño que el Govern no acepte la voluntad de hablar del PSC.

Pese a todo, en un almuerzo-coloquio organizado por Fórum Europa Tribuna Cataluña, ha confiado en que puedan aprobarse unos Presupuestos catalanes "ambiciosos, realistas y que abran puertas, y no que las cierren", así como también los PGE.

Al preguntársele por cómo van las negociaciones con ERC sobre los PGE, no ha querido dar detalles al respecto hasta que no estén del todo cerradas.

BATET REIVINDICA A ICETA

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha presentado a Iceta al inicio del acto, reivindicado que haya sabido "liderar el partido y también a una parte muy importante de la sociedad catalana durante años muy difíciles", y asegurando que ha sido un refugio para los que huyen de enfrentamientos y trincheras, en sus palabras.

Como ministro de Cultura, Batet ha asegurado que es una "garantía del compromiso del Estado con la igualdad y la convivencia" en Cataluña, y considera que para afrontar los retos actuales se necesita reconstruir la política de acuerdos, cooperación y proyectos.

ASISTENTES

Al acto ha asistido el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, así como exdirigentes del partido como el exministro Narcís Serra; el expresidente de la Generalitat José Montilla; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera y el delegado especial del Estado del consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro.

Del sector económico y cultural, ha acudido el presidente del Grupo Planeta y la corporación Atresmedia, Josep Creuheras; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el líder de la UGT en Catalunya, Camil Ros; el presidente de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany; el presidente de Renfe, Isaías Táboas; el presidente del Grupo Focus, Daniel Martínez; el presidente de Cedro, Daniel Fernández, y el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.