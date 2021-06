Iceta plantea establecer "conjuntamente" la agenda de la mesa de diálogo

Dice no tener "miedo" a que militantes socialistas lleven los indultos a los tribunales

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha asegurado este miércoles en Pamplona que la agenda de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán debe establecerse "conjuntamente". No obstante, afirma que el Ejecutivo de Sánchez ya tiene los deberes hechos y que Cataluña tendrá que realizar su planteamiento.

"Uuna de las virtudes del diálogo es que la agenda hay que establecerla conjuntamente, que las dos partes deben conocer su planteamiento y encontrar caminos para superar las distancias en aquellos puntos en los que las haya, el diálogo no es para exigir, es para ofrecer, para acercar", ha precisado.

En este sentido, Iceta ha afirmado que el Gobierno de España "cree tener los deberes hechos" y ha explicado que "en la última reunión de esa mesa que se celebró en Cataluña, con una visita de Sánchez al presidente Torra, Sánchez ofreció y dejó sobre la mesa un documento titulado 'Agenda para el reencuentro', que contiene 44 temas sobre los que creíamos entonces que merecía la pena avanzar, un temario que habíamos confeccionado entre otros con los planteamientos que los presidentes Mas y Puigdemont habían hecho a lo largo del tiempo. "Por lo tanto, tenemos una agenda", ha apostillado.

Así, el ministro ha asegurado que se mueven en "esa especie de trilogía que llamamos diálogo, negociación y pacto, no solo en Cataluña, también con Navarra, con el País Vasco, o con Castilla La Mancha, y tenemos peticiones de gestión en materia del litoral en Baleares y Canarias". "El conjunto de Comunidades tiene algunos retos y competencias a los que aspiran, la única manera de acercar posiciones y resolver problemas es abordarlos desde esta fórmula", según el ministro.

Pero refiriéndose en concreto a Cataluña, ha insistido en que el Gobierno de España tiene su planteamiento y el Gobierno catalán tendrá que plantear el suyo. En ese momento, ha dicho, habrá que ver en qué medida son capaces de superar los problemas y de "reducir algunas distancias que en algún terreno son grandes".

LO QUE DARÍA MIEDO ES TENER UN GOBIERNO INCAPAZ DE TOMAR LA INICIATIVA

Miquel Iceta también ha señalado que no le da "miedo" que un grupo de militantes socialistas pueda llevar a los tribunales los posibles indultos a los presos del 'procés' y ha asegurado que lo que le daría miedo es "tener un Gobierno incapaz de tomar la iniciativa".

Así, ha dicho que no le "preocupa" que algunos militantes socialistas piensen en acudir a los tribunales por los indultos, "quieren utilizar algunos reglamentos de orden interno que a quienes obligan es a los militantes socialistas, eso no me da miedo".

"Lo que me daría miedo es tener un Gobierno incapaz de tomar la iniciativa, yendo siempre a remolque, incapaz de ofrecer una solución política. Me daría miedo volver a las andadas de 2017, en las que la inacción de un Gobierno llevó al independentismo a cometer el peor de los errores que es el de saltarse la ley", ha señalado a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa.

Además, el ministro ha asegurado que le "extraña un poquito que siempre se atribuya a Gobiernos socialistas el riesgo de quiebra de la unidad de España cuando aquí la unidad de España solo ha estado en riesgo bajo otros Gobiernos, nunca un Gobierno socialista ha tenido que hacer frente a un referéndum ilegal o a una declaración unilateral de independencia". "Cuando otro Gobierno tuvo que hacer frente a este reto, el Partido Socialista no dudo en darle apoyo porque es un partido de Estado. Ya me gustaría a mi que cuando los papeles están cambiados sucediera igual", ha añadido.