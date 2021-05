Iceta pone al PSC de ejemplo al PSOE madrileño: Las derrotas no son "eternas"

Barcelona, 8 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha pedido a los responsables del PSOE de Madrid y del resto de España que no decaigan ante los resultados de las elecciones del 4 de mayo, pues las derrotas no son "eternas" y un ejemplo de ello es el PSC, que en un lustro ha pasado de 16 diputados a 33.

"Os quiero decir, compañeros de Madrid y del Partido Socialista en toda España, que las derrotas son amargas -el PSC es experto-, pero lo que no son, si uno lucha, es eternas", ha defendido desde Barcelona, durante un acto del partido sobre la Unión Europea.

El primer secretario del PSC ha recordado que en las elecciones catalanas de 2015 la candidatura que él lideró cayó hasta los 16 diputados en el Parlament, la peor cifra de la historia del socialismo catalán.

Sin embargo, tras una "travesía por el desierto", el pasado 14 de febrero se convirtieron de nuevo en primera fuerza en votos -obtuvieron 50.000 sufragios más que ERC- y empataron a 33 escaños con los republicanos.

"¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que trabajar mucho, esto es así. Hay que acertar el mensaje y la estrategia. Y hay que mantener el rumbo: ¡ojo!, los futboleros hablan de partido a partido, pero aquí el partido no se juega cada día ni cada semana. Por lo tanto, mantener el rumbo y, cuando toque, hacer cambios como hizo el PSC", ha sentenciado.

Iceta ha confiado en que, si siguen esta receta, los socialistas madrileños volverán a ser el partido de la Comunidad de Madrid; "porque acertaréis, porque estamos con vosotros, porque tenemos materia gris y de la otra para llegar tan lejos cómo queramos", ha añadido.

En la misma línea, el ministro ha querido lanzar un mensaje para el conjunto del socialismo de España, al que ha animado a cerrar filas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese al contratiempo electoral en Madrid.

"Mucha gente dice que después de lo que ha pasado en Madrid se ha acabado todo, que el fin del mundo se acerca. '¡Arrepentíos de ser socialistas!'. Pues no, amigos. Esto nos lo podrían haber dicho al PSC en 2015 (...) pero perseveramos, y el socialismo español debe perseverar en la línea trazada por Pedro Sánchez: vacunar, vacunar, vacunar; impulsar la recuperación económica y usar bien los fondos europeos, y mantener una política social", ha resuelto.