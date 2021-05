Iceta: "Para prohibir el botellón en la calle no hace falta un estado de alarma"

Bilbao, 10 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha insistido este lunes en que el Gobierno no contempla la prórroga del estado de alarma y ha subrayado que "para prohibir el botellón en la calle no hace falta un estado de alarma".

Iceta ha firmado en Bilbao con el Gobierno Vasco el traspaso a Euskadi de cuatro nuevas competencias, entre ellas la gestión de las prisiones. En la rueda de prensa posterior ha respondido a varias preguntas sobre los incidentes ocurridos en muchas ciudades de España en la madrugada del domingo tras el fin del estado de alarma.

El ministro ha explicado que era "esperable una explosión de júbilo y alegría al acabar el estado de alarma, lo que no es esperable es que eso sea una nueva norma de conducta".

Iceta ha reiterado que hay "un arsenal suficiente de medidas" para controlar estos episodios y la salud pública sin estado de alarma, que "debe tocar a su fin".

"Las medidas de restricción de derechos fundamentales han de ser excepcionales y acotadas en el tiempo. Un estado de alarma no puede ser la norma permanente", ha insistido.

En cambio, para Iceta "las autonomías, las policías autonómicas y si me apuran hasta las ordenanzas municipales recogen medidas para que situaciones como las de este fin de semana no se reproduzcan de forma permanente".

No ha querido valorar las diferentes decisiones de los tribunales superiores de justicia autonómicos, y ha recordado que el Gobierno ha establecido el sistema de recursos de casación exprés al Supremo.

En la misma rueda de prensa el vicelehendakari, Josu Erkoreka, ha descartado, como ya adelantó el lehendakari, tanto que Euskadi pueda pedir un estado de alarma regionalizado como que vaya a recurrir al Supremo.

Por otra parte, Iceta ha respondido a una pregunta sobre la encuesta que este lunes publica El Mundo que da al PP más intención de voto que al PSE. "De ilusión también se vive. Trabajamos con la idea de acabar la legislatura en el 2023 y creemos que tenemos acuerdos parlamentarios que nos lo van a permitir", ha dicho el ministro.

"Nos toca vacunar, vacunar, gestionar bien los fondos europeos y una política social rigurosa", ha concluido.