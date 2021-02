Iceta tiende la mano a JxCat y pide compromiso con diálogo y no confrontación

Madrid, 3 feb (EFE).- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha tendido la mano a JxCat al decir que lo que necesita el Gobierno en Cataluña es un "interlocutor comprometido con el diálogo" porque la estrategia de confrontación del expresident Quim Torra no es el camino para llegar a acuerdos.

"Torra dijo que su estrategia era la confrontación, así mal puede reclamar que se alcancen acuerdos", ha advertido Iceta en su estreno en el control del Congreso, aunque ya ayer lo hizo en el Senado.

De esta manera ha respondido a la candidata de JxCat a la Generalitat, Laura Borràs, quien le ha recriminado los reiterados incumplimientos con Cataluña, el "maltrato financiero" y que "no mueva un dedo" para detener la represión.

También de diálogo ha hablado con la líder de Cs, Inés Arrimadas, que en su turno de preguntas le ha atacado precisamente por el apoyo del Gobierno a lo que ha llamado "Mesa del chantaje" después de que ayer el PSOE apoyara una moción de ERC para impulsar una mesa de diálogo para debatir entre otras cosas, la amnistía de los presos del procès y de la independencia.

"Esto no es un diálogo dentro de la ley, esto es escuchar solo a los que se saltan la ley, en la mesa estará Junqueras, pero no los autónomos arruinados, las empresas que se han tenido que ir", ha asegurado Arrimadas.

Tras acusar a Iceta de ser "el muñidor" de los dos tripartitos anteriores, ha dicho que espera que el 14F los números no le den al PSC para poner en marcha otro tripartito con ERC y sí con Cs para que por primera vez haya un gobierno constitucionalista en la Generalitat.

Iceta se ha defendido al señalar que en Cataluña existe un problema que reconoce también Cs "y no hay problema que no se resuelva a través del diálogo, no hay otro camino", ha subrayado.

También ha respondido a los reproches de la diputada del PP Macarena Montesinos que igualmente ha cargado contra el Ejecutivo por favorecer la mesa del diálogo y dar alas al separatismo: "a estas alturas no engañan a nadie, sabido es por todos que el PSC y ERC son lo mismo", ha dicho.

La parlamentaria ha insistido en que Iceta es "el embajador" de la mesa de la autodeterminación, del "indulto a los golpistas" y que ha dejado a Salvador Illa en Cataluña para rematar "esa tarea inacabada".

Iceta, tras recalcar que todo lo que ha hecho en política desde 1978 ha sido dentro del marco de la Constitución, ha contestado a Montesinos leyendo una sentencia del Tribunal Constitucional para contextualizar su posición de respeto a todas las ideas que se quieran defender y que no contravengan la legalidad y a las concepciones ideológicas que se pretendan para una determinada "colectividad nacional".

Una doctrina, ha apuntado, que comparte "absolutamente", recordando de paso a la diputada que quien afirmó que nación y nacionalidad era lo mismo, fue el líder del PP Manuel Fraga.

Mientras Iceta replicaba a las acusaciones de PP y Cs de fomentar el independentismo en este primer control que ha afrontado en la Cámara Baja, por contra en la tercera pregunta sobre la crisis catalana, ha lidiado con el suspenso que JxCat ha dado a la actuación del Ejecutivo en Cataluña.

Incumplimientos de todo tipo, ha censurado Borràs, al mencionar que es un Gobierno "federalista que centraliza", progresista "que no ha movido un dedo para detener la represión" aparte de mencionar el "maltrato financiero" ya que, según la candidata, desde 2013 solo han ejecutado un tercio de las inversiones.

Para Iceta, quien ha recalcado que la autonomía es "la mejor garantía" de servicio a los ciudadanos, los presupuestos son un ejemplo del cumplimiento con Cataluña y si no que le pregunte a ERC "que no tuvo empacho en aprobarlos", pero en todo caso ha reiterado que para llegar a acuerdos el Ejecutivo necesita "un interlocutor igualmente comprometido con el diálogo".