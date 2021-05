Igea sobre el fin del estado de alarma: "Si se vuelve a decretar, el Gobierno debe dimitir. Es pronto pasar de 0 a 100"

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz, Francisco Igea, ha lamentado las imágenes que se han vivido tras la suspensión del estado de alarma que, ha señalado, están en el "debe del Gobierno" que debería de presentar su "dimisión" si se vuelve a establecer. "Era demasiado pronto para pasar de 0 a 100", ha resumido.

En declaraciones a los medios durante su presencia en un acto institucional de la Universidad de Valladolid por el Día de Europa, ha lamentado las imágenes "impactantes" que se han visto esta madrugada, si bien ha defendido que la "inmensa mayoría" de la población se ha comportado con "sentido común".

"Lo que ha ocurrido ayer es muy preocupante. Y yo quiero recordar a los ciudadanos de esta Comunidad las imágenes que vimos en el País Vasco de la final de la Copa, aquellas celebraciones multitudinarias y donde está hoy la incidencia en el País Vasco y cómo están sus hospitales. Estos actos no se pueden repetir", ha argumentado para incidir en era pronto para pasar "de cero a cien". "Es una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno", ha espetado.

En este sentido, ha asegurado que si se produce una situación en la que es necesario establecer de nuevo el Estado de alarma el Gobierno deberá "dimitir".

Igea ha recordado que Castilla y León no ha suprimido el toque de queda, "lo ha hecho el Estado". "Es el Gobierno que ha decidido que decaiga", para recordar que "por dos veces" la Junta lo decretó. "Una de ellas en octubre, sin Estado alarma, como hoy, con más incidencia, mucha más Incidencia Acumulada que la que tenemos hoy y nuestro Tribunal nos dijo no podéis. Y otra en Estado de alarma, con muchísima más incidencia, donde alargamos, no decretamos, el toque de queda y también nos dijo que no podíamos", ha incidido.

En este punto ha insistido en que la Junta no puede actuar en contra de lo que dice "con claridad" el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. "Pero ni nosotros, ni el País Vasco, ni la inmensa mayoría de las comunidades. Solo hay una Comunidad en la que esto se ha hecho posible --en referencia a Baleares--. Con dos votos en contra de cinco de los miembros del tribunal y tenemos que esperar a ver qué es lo que dice el Supremo", ha añadido.

Al hilo de esta cuestión, ha insistido en que quien tiene la responsabilidad de hacer decaer el Estado alarma es el Gobierno y quien ha tomado esta decisión es el Gobierno, que es el responsable de que en España hoy no haya Estado alarma ni toque de queda.

"No se puede trasladar tu responsabilidad al Tribunal Supremo. El Gobierno no puede subcontratar a los jueces. Es una absoluta irresponsabilidad. El Gobierno se comprometió tener una legislación intermedia con mi partido cuando votamos el Estado alarma y ha incumplido su promesa", ha continuado. De ahí que para el portavoz de la Junta, los incidentes ocurridos esta madrugada están en el "debe" del Gobierno.

Sobre un repunte de la incidencia, la Junta tomará las medidas que sean "precisas" y puedan "tomar", entre las que no está el toque de queda, ha subrayado. "No existe en esta Comunidad esa posibilidad porque rozaríamos la prevaricación, sería dictar una resolución injusta a sabiendas. Una cosa eso es lo que nosotros pensemos desde el punto de vista sanitario y otra cosa es lo que es posible hacer desde el punto de vista del Estado de Derecho y un Gobierno autonómico no puede saltarse el Estado de derecho con conocimiento", ha concluido.