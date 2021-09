Igea (Cs) trabaja "intensamente" para que no se de un adelanto electoral en CyL

VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha reconocido que trabaja "intensamente" para que no se de el supuesto de que haya un adelanto electoral en la Comunidad, algo que no quiere el 70 u 80 por ciento de los ciudadanos, según ha aludido a los datos de una encuesta, al tiempo que ha reconocido que su intención es permanecer dos legislaturas en política siempre y cuando los militantes de su partido, Cs, y los votantes así lo deciden.

Así se ha pronunciado Igea en una entrevista concedida al espacio 'Conversaciones' de RNE en Castilla y León recogida por Europa Press, donde ha asegurado que desde Cs están trabajando para que en las Cortes haya una mayoría que permita dar estabilidad a la Comunidad, al tiempo que ha achacado las críticas que le han llegado desde diferentes dirigentes provinciales del PP al proceso congresual que viven los 'populares'.

Sobre la posibilidad de que haya un adelanto electoral en la Comunidad, Francisco Igea ha aseverado: "trabajo intensamente para que este supuesto no se de" a lo que ha puntualizado que si se le pregunta por su intención de participar en la política para contribuir a que haya cambios en beneficio de los ciudadanos su respuesta es "si".

Es más, el vicepresidente de la Junta ha manifestado que lo ideal es una legislatura para iniciar los cambios y una segunda para "estabilizar" esos cambios, por lo que su intención es permanecer dos mandatos si los militantes y los votantes así lo deciden.

Francisco Igea cree que hay una mayoría estable en las Cortes, y desde el Gobierno de coalición se está en negociaciones con Por Ávila, de cara a la aprobación de los presupuestos, y ha recordado que el PSOE presentó en marzo una moción de censura que sólo sumó el apoyo de su socio de gobierno, Podemos, y ahora está "lejos" de sumar esa mayoría para sacar adelante una nueva moción.

Sobre las críticas recibidas de algún dirigente del PP, el vicepresidente y portavoz de la Junta ha aseverado que en Castilla y León no se ha "cruzado ni la mitad de las declaraciones que se cruzaron ayer en el PP de Madrid", a lo que ha añadido que los ciudadanos "están cansados de esto, y no son tan tontos como para no darse cuenta de cuando se utilizan los asuntos y el bienestar de todos para sacar réditos particulares en momentos puntuales".

Asimismo, Igea ha subrayado que "nadie" puede decir que el portavoz de la Junta "no ha defendido a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno" y a pesar de que le ha costado alguna "bronca" desde su partido, considera que los gobiernos de coalición "deben funcionar con lealtad".