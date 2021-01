Igea: "Un gobierno no puede mirar impasible cómo miles de ciudadanos mueren"

Valladolid, 17 ene (EFE).- El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha rechazado este domingo que el Gobierno pretenda aplicar en la gestión de la pandemia la "cogobernanza del hortelano" ("ni gobiernan, ni nos dejan gobernar") y ha afirmado que "un gobierno que se precie no puede mirar impasible cómo miles de ciudadanos pierden la vida cada día".

A través de un escrito publicado en "El Confidencial" tras conocer la intención del Gobierno de recurrir el Acuerdo de la Junta que adelantó desde ayer el toque de queda a las ocho de la tarde, Igea ha sostenido que "no tiene sentido apelar a la cogobernanza y no dar los instrumentos necesarios a las comunidades para que puedan gobernar".

El vicepresidente ha remarcado que "la velocidad de expansión del virus no admite demoras" y en el caso de Castilla y León el ritmo de crecimiento de los contagios "está completamente desbocado", por lo que "cada día que nos retrasamos en la toma de decisiones miles de ciudadanos se infectan y decenas, pronto centenares, pasarán a engrosar la lista de fallecidos diarios".

Para Igea, una acumulación de "3.000 infectados diarios" en esta comunidad son "cifras inasumibles para el sistema sanitario y sobre todo inasumibles para quienes tenemos un concepto del gobierno como administración al servicio de los ciudadanos".

El representante de la Junta ha vinculado inicialmente los fallecimientos con la enfermedad, "pero también" son "fruto de la lentitud y la desidia en la toma de decisiones".

Sobre la presentación del recurso por parte del Gobierno, Igea ha escrito que es "sin duda una buena noticia" porque la Junta "siempre" ha estado a favor compatibilizar el estado de derecho y la salud.

"Todos los países de nuestro entorno han tomado medidas similares, o más duras, y todos ellos son democracias consolidadas, si nuestro sistema no nos lo permite en este país no será porque exista incompatibilidad entre ambos derechos sino porque el legislador no ha realizado su trabajo adecuadamente durante este año de pandemia", ha zanjado.

"Mientras el Gobierno se toma su tiempo el reloj de arena avanza y en cada granito de arena se va la vida de un español", ha resumido.