Igea: "El paciente (Cs) está grave, pero ha dado señales de buena vitalidad"

Valladolid, 22 mar (EFE).- El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador de Cs en las Cortes, Francisco Igea, ha dicho de su formación que "está grave, pero hoy ha dado señales de tener buena vitalidad", tras confirmarse el fracaso de moción de censura presentada por los socialistas a su gobierno de coalición con el PP.

Igea ha bromeado este lunes al ser preguntado en rueda de prensa por las palabras del portavoz de su grupo durante el debate de la moción, al aludir David Castaño que "dejen morir en paz" a Ciudadanos, pues ha recordado Igea que esta formación "siempre ha sido partidaria de la muerte digna".

"He de decir que Castaño no es buen médico. Esta no es nuestra hora, el paciente está grave pero no se preocupen que hoy ha dado señales de tener buena vitalidad. Les aseguro que cuenta al menos con un médico para ponerle el tratamiento necesario", ha dicho.

Ha defendido a Cs por ser "partido de gobierno y responsable" en una comunidad en la que gestiona más del 50 por ciento del presupuesto y toma decisiones "importantes" relativas a la pandemia y la crisis sanitaria, económica y social.

Ha tildado de "absolutamente incomprensible" que el PSOE les pidiera a ellos el voto a favor en la moción, una "maniobra desesperada que tiene que ver con un juego de ajedrez" que dice no se juega en Castilla y León, sino en "el tablero nacional".

"Cs ha demostrado aquí que está más vivo que nunca, que tiene futuro, que tiene procuradores responsables", ha defendido Igea, quien por otra parte ha agradecido al presidente, Alfonso Fernñandez Mañueco, por ser "un socio leal, tranquilo, capaz de cohesionar al grupo de Gobierno".

Igea, acompañado de todos los procuradores a excepción del ausente por enfermedad José Ignacio Delgado, ha agradecido a los parlamentarios de Cs el "compromiso demostrado hoy" tras haber pasado "unos días muy duros".

"Muchas personas han cuestionado su ética, su esencia, su lealtad. Hoy están aquí, demostrando a toda España y toda Castilla y León que son gente decente, de palabra, trabajadora y a la que durante días y días se ha estado mancillando su honor sin razón alguna", ha criticado.