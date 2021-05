Igea plantea sus "diez mandamientos liberales" para la convención de Cs

Valladolid, 18 may (EFE).- El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y único contrincante de Inés Arrimadas en las primarias nacionales de Ciudadanos, Francisco Igea, ha planteado este martes los "diez mandamientos liberales" que, en su opinión, deben inspirar la convención que su partido celebrará en julio.

A través de un mensaje en su perfil de Twitter, Igea ha defendido a su partido como "la alternativa liberal", que debe tener en cuenta, entre otros principios, la separación de poderes, los controladores independientes, la transparencia, la igualdad, el voto secreto, la presunción de inocencia, la libertad de opinión, el Estado de derecho, la representación proporcional y la meritocracia frente al clientelismo.

En el mismo sentido, de cara a la convención de julio, uno de los más estrechos colaboradores de Igea, el actual secretario general de la consejería que dirige en la Junta de Castilla y León, José Miguel García, ha escrito en la misma red social que "la alternativa liberal debe construirse más por la forma que por el fondo".

"Un gobernante que busca el interés general y no el suyo particular, que escucha y no pontifica, que pacta e ilusiona... solo necesita datos y estudio para encontrar la fórmula adecuada", ha rematado.

Los movimientos en Ciudadanos se han acentuado a raíz del planteamiento realizado a finales de la pasada semana por la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, quien aseguró que la militancia ha hecho ya más de 300 propuestas para la convención que celebrarán en julio, que abrirá "una nueva etapa" en el partido, el cual seguirá siendo "liberal, moderado, de centro, que tiende puentes y que sabe gestionar".

"Con sensibilidad medioambiental, moderno y europeísta", describió Arrimadas, en declaraciones a la prensa, al ser cuestionada acerca de la supuesta refundación de la formación política, incluso con un cambio de nombre, tras los reveses electorales de este año en Cataluña y Madrid.