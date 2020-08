Igea reprocha a Montero que la persecución de prostitución es tarea del Gobierno y del poder judicial

VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reprochado hoy a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que la persecución de la explotación y el tráfico de mujeres es tarea del Ministerio del Interior y del poder judicial.

A través de su cuenta de Twitter, de la que se hace eco Europa Press, Igea recuerda que en España la prostitución "no está regulada", "es ilegal o alegal", para concluir que "no puede prohibirse lo que no existe".

"La persecución de la explotación y el tráfico de mujeres es tarea del ministerio del interior y el poder judicial", concluye en su reflexión.