Igea: "Si no admitimos la libertad dentro, no podremos proclamarla fuera"

Valladolid, 16 feb. (EFE).- El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y único oponente de Inés Arrimadas en las primarias de Ciudadanos, Francisco Igea, ha afirmado este martes que si su partido no es capaz de admitir "la libertad dentro", no podrán "proclamarla fuera", aunque ha asegurado que tras las elecciones catalanas "no es tiempo" de hablar en clave interna sino de hablar a España.

En un artículo publicado en El Confidencial, Igea ha afirmado que Cs no puede "prometer" al país lo que sus dirigentes niegan a los integrantes del partido: "si no somos capaces de la tolerancia dentro, nadie nos creerá fuera. Si no somos capaces de la generosidad con nosotros, no esperemos la de los ciudadanos".

Tras un par de días de reflexión, con sendos breves mensajes a través de las redes sociales como únicas referencias de Igea a la pérdida de apoyos de Cs en Cataluña y sin referencias explícitas a la reunión de la dirección del partido en la jornada de ayer, el vicepresidente ha comenzado por decir en su artículo que "Ciudadanos no es un partido, es una categoría, una categoría olvidada en nuestro país".

Igea ha desplegado un catálogo de principios que deben incluirse en un país democrático para que la consideración de ciudadano sea tal, entre los que incluye "vivir bajo el imperio de la ley", la transparencia, que el Gobierno no nombre a jueces, fiscales y otros cargos públicos como los vinculados al control financiero del país -CNMV y CNMC-.

"Ser ciudadano es vivir en un país libre", ha resumido Igea, antes de referirse más expresamente a la actualidad de su partido, marcada por el descalabro electoral en Cataluña, pese a que en su opinión "no es tiempo" de hablar en clave interna sino de "hablarle a nuestro país".

"Pero no podemos prometer a nuestro país lo que nos negamos a nosotros mismos. Si no somos capaces de la tolerancia dentro, nadie nos creerá fuera. Si no somos capaces de la generosidad con nosotros mismos, no esperemos la generosidad de nuestros ciudadanos. Si no somos capaces de buscar a los mejores, si no queremos contar con quienes suman y prescindir de los que restan, no esperemos que los españoles acudan a nuestra llamada. Si no admitimos la libertad dentro, no podremos proclamarla fuera", ha argumentado Igea sobre el funcionamiento interno de Ciudadanos.

En su opinión, la disputa política de hoy "no está entre la derecha y la izquierda", sino que se da "entre quienes creen en los fundamentos de la democracia liberal y quienes creen que todo es lícito para alcanzar el poder".

"La pelea esta entre quienes creen en la existencia de la nación y quienes no creen en ella. No está en juego nuestro partido, está en juego España. Si no somos capaces de entender esto volveremos a defraudarles. No se trata de pelear por 'Ciudadanos', se trata de pelear por 'los ciudadanos'", ha concluido Igea.