Igea tacha de "egoísta" la ausencia de dos CCAA en la CP, en la que CyL pedirá una fórmula para confinamientos aislados

Pide al resto de CCAA y de partidos políticos "la misma actitud responsable" que han demostrado los grupos parlamentarios en CyL

VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, ha tachado de "insolidarios y egoístas" a los presidentes de dos de las comunidades más afectadas por la pandemia de Coronavirus, Cataluña y País Vasco, por no acudir a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se celebra este viernes en La Rioja, y en la que Castilla y León va a pedir al Gobierno que ponga en marcha el instrumento intermedio que prometió para poder decretar "confinamientos localizados".

Así lo ha manifestado Francisco Igea en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno donde ha comparecido junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha informado de la evolución de la pandemia en la Comunidad y de los diferentes brotes declarados.

Durante su comparecencia, Igea ha aseverado que en esta Conferencia de presidente se van a abordar "dos asuntos importantes" como son la gestión de la pandemia del Coronavirus y el reparto de los fondos para hacer frente a la situación de crisis provocada, por lo que considera "una absoluta falta de respeto y de educación" a todos los ciudadanos que no acudan los responsables de dos de las comunidades que más incidencia han tenido por COVID.

"El virus no conoce de fronteras, ni de comunidades, sino de buenas y malas políticas", ha subrayado el portavoz de la Junta quien considera que es "absolutamente lamentable" que dos comunidades autónomas "se permitan el lujo" de acudir a una reunión donde se abordarán cuestiones que afectan a todos "pero especialmente a sus ciudadanos", por lo que para Igea País Vasco y Cataluña "deberían ser las más interesadas" en las medidas que se van a adoptar en la Conferencia.

Por otro lado, Francisco Igea ha asegurado que Castilla y León acude a esta reunión "con el mejor de los ánimos y con la idea clara" de que el reparto de los fondos "debe resolver los problemas originados" por la pandemia del Coronavirus, pero además ha asegurado se que pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha el instrumento intermedio que prometió para que se pueda acordar confinamientos "localizados" ante casos importantes de brotes.

A pesar de que Castilla y León acude "con el mejor de los ánimos", el vicepresidente y portavoz también ha reconocido cierta "insatisfacción" por la actitud "insolidaria y egoísta y de falta de educación" de las comunidades que no estarán presentes "No se puede ser que se tomen decisiones bilaterales en este escenario porque son decisiones que nos afectan a todos, y es irresponsable y egoísta lo que van hacer mañana --Cataluña y País Vasco-- porque los ciudadanos de esas comunidades no tienen ni más ni menos derechos que los ciudadanos del resto de las comunidades", ha aseverado Francisco Igea.

Y es que para el portavoz de la Junta, España "necesita de todos, necesita el mayor de los esfuerzos y solidaridad" al tiempo que se ha preguntado "qué más tiene que pasar en este país" para que todos se pongan de acuerdo, a lo que ha respondido que "puede que algunos, cuando acabe, todavía se estarán tirando los cascotes en el hemiciclo del Congreso".

Por eso, Francisco Igea cree que se necesita "otra manera de hacer política" por lo que ha pedido al resto de comunidades y de partidos que mantengan la misma "actitud responsable" que se ha demostrado en Castilla y León donde la práctica totalidad de grupos con representación parlamentaria suscribieron el pacto de reconstrucción.