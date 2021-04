Iglesias acusa al PP de Madrid de ir siempre a elecciones "haciendo trampas" y de "comprar" a Tamayo y Sáez

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha acusado este viernes al PP de Madrid de concurrir siempre a las elecciones "haciendo trampas" y de "presumir la compra" de diputados autonómicos, como en la pasada moción de censura de Murcia, o "la compra histórica" de los exparlamentarios socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que impidieron que el PSOE e IU llegaran al Gobierno regional en 2003.

En una entrevista en 'TVE' recogida por Europa Press, Iglesias ha señalado que los éxitos electorales del Partido Popular de Madrid "se asientan en el tamayazo". "Hemos visto que se han comprado al secretario de Cs y está trabajando en la calle Génova. Han ido a todas las elecciones haciendo trampas porque se financiaban ilegalmente. Ahora tenemos una oportunidad para sacar de las instituciones a una formación estructuralmente corrupta, el PP de la compra histórica de Tamayo y Sáez, que habla de una degradación que no se merecen los madrileños", ha apuntado.

El líder de Podemos ha asegurado que perciben muchos nervios en la derecha y ultraderecha "para que no haya un gobierno progresista de Madrid". "Nosotros tenemos números. Se nota el miedo de la derecha. Cada vez estamos más cerca para sumar. Vamos a seguir pateando los barrios y ciudades de sur y vamos a sumar al final. Lo que me importa es que las tres izquierdas sumen, yo tengo que jugar mi papel. Es evidente que cuando anuncié mi candidatura cambió la campaña y las expectativas", ha comentado.

El exvicepresidente del Gobierno de España ha insistido que en esta campaña no lanzará ninguna crítica a organizaciones progresistas porque "la imagen de pelearnos constantemente" les afectó en el pasado "y genera una enorme desmovilización".

"A mí no me van a escuchar una crítica a Gabilondo o Mónica García. Esta campaña no va de vótame a mí. Solo quiero perdirles a la gente de Vallecas, Parla, Pinto, de los pueblos de la Sierra, de barrios en la hay una desmovilización enorme, que vayan a las urnas. Yo estaré donde me coloquen los ciudadanos, pero salimos para ganar y crear un gobierno de coalición", ha apuntado.

IGLESIAS: "ABASCAL FUE CON SUS MATONES A ROMPER EL CORDÓN POLICIAL"

Iglesias ha vuelto a referirse a los incidentes del miércoles en la llamada Plaza Roja de Vallecas culpando al líder de Vox, Santiago Abascal, de lo ocurrido. Según ha explicado, Abascal "fue con sus matones a romper el cordón policial y provocó la primera carga de la Policía".

En ese punto, el aspirante de Unidas Podemos a la Comunidad ha criticado la "dinámica de blanqueamiento a la ultraderecha" por parte de muchos medios de comunicación, incluida la televisión pública. "El fascismo, el machismo, la homofobia no es una opción respetable, y creo que el blanqueamiento que hace Vox de los gobierno de la dictadura y quien hace abiertamente apología del terrorismo de los GAL es muy peligroso de la democracia", ha manifestado.

Pablo Iglesias ha señalado que va mucho a Vallecas porque su madre vive allí y que sus vecinos dieron ante el mitin de Vox "un ejemplo de dignidad". "A mí me corresponde decir la verdad y en democracia no todas las cosas son admisibles. No es admisible reivindicar el fascismo y la dictadura. Muchos vecinos no pueden decirlo y por eso yo lo digo", ha declarado.

Preguntado por la gestión que realizó el Gobierno de Manuela Carmena entre 2015 y 2019, el secretario general de la formación morada ha reconocido que "se podrían haber hecho las cosas mejor", pero que fue el mejor de la Historia de la capital desde el de Tierno Galván. "Por supuesto se han hecho cosas mal pero aquí no voy a tener una mala palabra con las opciones políticas que tenemos que sumar. La gente de los barrios saben lo que es un gobierno de derecha con la ultraderecha. Que el día 4 no decidan por ellos en el barrio Salamanca", ha apostillado.