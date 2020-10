Iglesias al PP por el caso Dina: Cree el ladrón que todos son de su condición

Madrid, 20 oct (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha advertido al PP de que todas las acusaciones que le hacen a él y a su partido responden a comportamientos o actuaciones que en realidad cometen dirigentes "'populares", a quienes viene "al pelo" el refrán: "Cree el ladrón que son todos de su condición".

Iglesias se ha enfrentado este martes en el Pleno de la Cámara Alta a una ofensiva de varios senadores que le han preguntado por su implicación en el caso Dina y la posibilidad de que el Tribunal Supremo actúe contra él y solicite el suplicatorio para imputarle.

"Ustedes nos han acusado de tener cuentas en paraísos fiscales, de financiación ilegal, de cometer delitos en las obras de nuestra sede, de destrozar a martillazos dispositivos informáticos, nos han acusado finalmente de machismo. Ustedes de lo que me están acusando es de ser un dirigente del Partido Popular, y ya le digo que no soy perfecto, pero no es muy verosímil hacer creer que soy un dirigente del PP", ha sostenido el vicepresidente segundo.

"Hay un refrán castellano enormemente cruel y que les viene a ustedes al pelo: se cree el ladrón que son todos de su condición", ha añadido en respuesta a la senadora popular María Salom, quien ha afirmado que Iglesias es "un machista" por su actuación en el caso Dina y que estaría imputado de no estar aforado.

Salom le ha preguntado si dispone de información privilegiada para estar seguro de que no será imputado por el Tribunal Supremo y si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha pedido que esté "tranquilo", porque él lo arreglará.

"No hace falta tener información privilegiada, basta leer la contundencia con la que se han expresado tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía Anticorrupción para conocer el recorrido judicial de algunas acusaciones, que va a ser exactamente el mismo que el de todas las acusaciones que hemos recibido a lo largo de estos años", ha subrayado Iglesias.

El vicepresidente ha pedido al PP que lo acuse de cosas "más verosímiles", como de querer subir los impuestos a los ricos, una mayor intervención del Estado en la economía, una banca pública o una república: "Soy culpable de eso", ha declarado.

Iglesias también ha insistido en el Senado en que su partido es "víctima de las cloacas del Estado" desde su nacimiento y ha enmarcado la campaña contra él por el caso Dina en la estrategia de la derecha por hacer caer al Ejecutivo de cualquier manera.

"No somos recién llegados en la acción de las cloacas; desde que nacimos como formación política hemos sido víctimas de ellos", ha dicho.

Y ha cargado contra el bloque de la derecha cuando ha explicado al senador de JxCat Josep Maria Cervera la frase, "Algunos poderes profundos nos quieren devolver al pasado", que él pronunció en cuanto se iniciaron los trámites ante su posible investigación por el Tribunal Supremo.

"Si usted me está preguntando si yo pienso si la derecha política, mediática, económica está dispuesta a hacer cualquier cosa, legitima o ilegítima, para hacer caer a este Ejecutivo, le digo que sí", ha respondido Iglesias, que ha añadido que ante esta situación "el Gobierno responderá con la ley y con los procedimientos democráticos, como no podía ser de otra manera".

Iglesias sí que no ha entrado en el juego dialéctico con Vox cuando el senador Jose Manuel Marín, en el turno más bronco que le ha tocado responder, le ha llamado "mentiroso, embaucador, filibustero y matón de barrio" antes de preguntarle si va a cumplir y dimitir de su cargo, como, según el senador, decía Iglesias en el pasado respecto de todo cargo público que estuviera investigado.

"Si piensa usted que este Gobierno va a entrar en la inmundicia en que ustedes pretenden convertir la instituciones democráticas, se equivoca", ha dicho Iglesias, quien ha sido muy directo cuando el senador le ha preguntado por qué no se presta a ir voluntariamente ante el Supremo: "¿Que vaya declarar en condición de qué?", le ha matizado.